Адвокаты Милана требуют открыть два новых дела против Берлускони

Миланские прокуроры потребовали открыть против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони два новых судебных процесса, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщают представители прокуратуры, сегодня в соответствующие судебные инстанции были поданы документы для открытия процессов.

Предполагается, что в ходе этих судебных слушаний на основе собранных прокуратурой доказательств будет установлено, виновен ли Берлускони в использовании служебного положения для оказания давления на полицию и в причастности к проституции несовершеннолетних.

Отметим, последнее преступление, согласно итальянским законам, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.