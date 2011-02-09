Шкиряк: Конфликт ПР и Черновецкого превращает Киев в депрессивный город

Пока ПР и Черновецкий играются в обоюдный шантаж, Киев превращается в депрессивный город. Об этом заявил лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-христианской партии Зорян Шкиряк, сообщает пресс-служба политика.



Зорян Шкиряк в частности сказал: «Появление Черновецкого в Украине говорит том, что взаимный шантаж между Партией регионов и «мером всіх киян» достиг апогея. С одной стороны, Черновецкий грозит регионалам отставкой и перевыборами, с другой - ПР угрожает ему «тюрьмой», а теперь еще и законопроектом Кабмина, в котором исключен пункт об обязательных превыборах мэра в случае его от ставки, проголосованной 2/3 Киевсовета».



По мнению политика, сегодня уже неважно, есть Черновецкий или нет, и где его носило. «Я думаю, что персона Черновецкого уже мало кого интересует, скорее это некая ностальгия и желание еще разок посмотреть на эпатажного мэра, не более. Сегодня важен вопрос, что будет со столицей и кто должен ответить за то, что из процветающего мегаполиса за последние годы разворованный Киев стал разменной монетой в интригах горе-политиков» - подчеркнул Шкиряк.



«Киевляне лишены возможности влиять на процессы, происходящие в столице. С одной стороны, городом правит «наместник», полностью управляемый Банковой, с другой - есть мэр, игнорирующий свои обязанности. Есть еще Киевсовет, который стал «карманным» органом регионалов и полностью устранился от защиты интересов киевлян», - говорит Зорян Шкиряк.



Он уверен, что единственный выход из политической коллизии, созданной в Киеве – досрочные выборы мэра и Киевсовета. Иначе, предостерегает лидер ГО «Новый Киев», столицу ждет хронический кризис власти, а за ним и социально-экономический взрыв.



«Последствия политической борьбы в Киеве жители столицы ощущают уже сегодня: повышаются тарифы на ЖКХ, ежедневно растут цены на продукты питания, бензин и т.д. Неделями не вывозиться мусор, растет стоимость проезда в транспорте, увеличилось число безработных, покупательная способность населения достигла критически низкого уровня. Пока идет война за власть, Киев постепенно превращается в депрессивный город» - уверен Шкиряк.



Лидер «Нового Киева» подчеркнул, что согласно нормам ныне действующей Конституции, выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета должны состояться одновременно, в мае 2012 года. Все недавние заявления Минюста о возможном «штучном» продлении полномочий Киевсовета и мэра до 2014 года – это сознательная манипуляция общественным мнением», - подчеркнул лидер «Нового Киева».



«Боюсь, что даже полтора года жизни в условиях продолжающегося тотального «дерибана» столичных активов, при абсолютно мизерном бюджете, и Киев до 2012 года может превратиться в «многоэтажную пустыню», - завершил политик.



В связи с этим, ГО «Новый Киев» будет требовать от Президента Украины и ВР немедленных перевыборов мэра Киева и Киевсовета.

