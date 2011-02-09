Валерий Ксензенко: Онопенко и Котляров – мошенники

Президент корпорации «Инвестиционно-Строительная компания «Мисто» Валерий Ксензенко заявил «Главреду», что бывший зять и дочь главы Верховного Суда Украины Василия Онопенко – Владимир Котляренко и Ирина Онопенко – задолжали ему $300 тыс.

По его словам, он познакомился с Ириной и Владимиром в 2007 году. Впервые одолжил им деньги в мае 2008-го в сумме $50 тыс., второй раз - $50 тыс., третий – $150 тыс. и четвертый - $50 тыс. Всего - $300 тыс. (что эквивалентно 3 млн. грн. с учетом пени). Из них $250 тыс. были оформлены на Владимира Котлярова, $50 тыс. – на Ирину. Поручителей по данной сделке нет. Ни копейки из этой суммы супруги не вернули, хотя сроки вышли еще 1 декабря 2008 года.

«Это не я с ними познакомился в фитнес-зале «Планета», это они со мной познакомились. Он (Котляров) ко мне «лип», а не я к нему. Думал, порядочные люди, из нормальной семьи, ведь первому встречному не одалживаешь, правильно? Вот Василий Васильевич Онопенко. Думал, они такие славные, бизнесом занимаются, такие хорошие люди, такие честные, а оказались мошенники», - пожаловался Ксензенко.

Напомним, что 1 февраля в ГПУ обратился гражданин Ксензенко с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Ирины Онопенко и ее мужа Владимира Котлярова по подозрению в мошенничестве.

Онопенко и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тысяч долларов, часть из которых якобы понадобилась Василию Онопенко «для решения какого-то вопроса».

Подробнее – в статье «Онопенко обложили флажками».