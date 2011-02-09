Протестующие подожгли здание горадминистрации в египетском Порт-Саиде

Городскую администрацию подожгли протестующие в Порт-Саиде на севере Египта, передает «Вести.ru».

Несколько тысяч человек штурмовали правительственное здание, забросав его камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Беспорядки в городе вспыхнули после того, как жители узнали, что три тысячи заявок от населения на улучшение жилищных условий были выброшены в мусорный контейнер.

В ситуацию вмешались армия и полиция. Губернатор Порт-Саида вышел к собравшимся, заверив их, что все просьбы будут удовлетворены по мере завершения строительства уже в марте.