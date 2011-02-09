Онопенко боится возвращать деньги – Ксензенко

Президент корпорации «Инвестиционно-Строительная компания «Мисто» Валерий Ксензенко отрицает свое знакомство с Василием Онопенко. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии «Главреду».

В то же время неделю назад бывший зять Онопенко – Владимир Котляров – пообещал вернуть ранее одолженные деньги.

«Когда все это началось в прессе, позвонил ее (Ирины Онопенко) муж, сказал, что готов отдать деньги. Готовы? Возвращайте. Никто не возвращает», - сообщил Ксензенко. После чего он встречался с Котляровым. Во время встречи тот заверил, что Василий Онопенко готов вернуть деньги. «Я сказал, что пусть возвращает, пусть позвонит мне сам (Онопенко). Он (Котляров) ответил, что тот боится. Почему боится? Они такие мутные. После этого связи не было», - рассказал Ксензенко.

В разговоре прозвучало также предложение оформить у нотариуса расписку, что он не будет иметь к семье Онопенко претензий, но до получения всей суммы долга предприниматель не увидел в этом необходимости.

На сегодня Ксензенко уже отсудил $250 тыс. долга у Владимира Котлярова. Разбирательства по поводу $50 тыс. (512 тыс. грн.), оформленных на Ирину Онопенко, продолжаются в Печерском суде. Всего Ксензенко одолжил бывшим супругам $300 тыс.

Подробнее – в статье «Онопенко обложили флажками».