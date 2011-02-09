Арестован еще один чиновник времен премьерства Тимошенко

4 февраля был взят под стражу бывший заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения Министерства чрезвычайных ситуаций.

Генпрокуратура обвиняет его в превышении служебных полномочий при организации им закупки реанимобилей для МЧС, что привело к нанесению ущерба государству на сумму около 15 млн грн, передает «Украинская правда».

В 2009 году МЧС приобрело 27 реанимобилей «Renault Master» у частной компании «Лакшми-Авто» по цене якобы в три раза выше, чем составляет их рыночная стоимость.

В ноябре 2007 года был объявлен тендер на закупку 27 реанимобилей и медоборудования для неонатологических отделений по госпрограмме «Репродуктивное здоровье нации». Победила в нем компания «ІСС Украина», предложив наименьшую цену – 12,3 млн. грн. за 27 машин.

Спустя два месяца предприятие Legal Busines Consultans LTD (Великобритания) поставило «ІСС Украина» эти машины и они сразу были переданы на хранение в ГП «Укрмедпостач».

Однако в 2008 году рабочая группа Минздрава решила проверить соответствие поставленных автомобилей медико-техническим требованиям и условиям договора. В результате оказалось, что ни один из 27 реанимобилей «Renault Master» не отвечает требованиям и не может быть принят в эксплуатацию.

Как считают в МВД, директор «ІСС Украина» хорват Желько Гранатир не собирался возвращать уже перечисленные его фирме деньги – и в мае 2009 года создал однодневку «Евроспецтранс». Ей были переданы обязательства по поставке машин МЧС. 27 авто «Renault Master» хорват внес в уставный фонд предприятия. Потом «Евроспецтранс» передал полномочия по реализации этих машин фирме ООО «Лакшми-Авто».

Вначале октября 2009 года МЧС объявило тендер на закупку 27 санитарных автомобилей. Участвовали 4 фирмы: ООО «ІСС Украина», ООО «Эмердженсия 2000», ООО «Лакшми-Авто» и ООО «Интехсервис». Самую низкую цену в размере 799 тыс. грн за автомобиль предложило ООО «Лакшми-Авто». Оно и стала поставщиком.

Стороны заключили договор поставки на общую сумму 21, 573 млн грн. При этом «ІСС Украины» 2 годами ранее платила за каждую машину в 3 раза меньше – по 242 тыс. грн.

Как говорится в судебных материалах по этому делу, «должностные лица МЧС, с целью присвоения бюджетных средств, вступив между собой, служебными лицами «Лакшми-Авто» и другими неустановленными лицами в преступный сговор присвоили денежные средства на общую сумму 14,526 млн грн».

Как утверждает следствие, на протяжении 2007-2009 годов служебные лица Министерства охраны здоровья, ГП «Укрмедпостач», ООО «ИСС Украина», ООО «Евроспецтранс», МЧС, ООО «Лакшми-Авто» вместе с другими лицами завладели денежными средствами госбюджета на общую сумму свыше 26 млн. грн.

ГПУ возбудила уголовное дело против заместителя директора Департамента материально-технического обеспечения МЧС по статье 364 УК ч. 2, и по обвинению директора «ИСС Украина» Желько Гранатира по статье 191 УК ч. 5.

16 января 2011 года милиция задержала Желько Гранатира.