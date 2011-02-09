52 из 63 экспертов отмечают свертывание свободы слова в 2010 году

Большинство экспертов отмечают, что на протяжении 2010 года в Украине произошло существенное свертывание свободы слова.

Об этом сегодня заявила на пресс-конференции в Киеве по итогам опроса экспертов директор фонда «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива Ирина Бекешкина, передает УНИАН.

По ее словам, такую оценку, по результатам опроса, дали 52 из 63 опрошенных фондом экспертов.

Кроме того, уменьшается политическая тематика в печатных СМИ, устанавливается контроль над журналистами, появление цензуры и самоцензуры владельцев СМИ, отметила Бекешкина.

Говоря о негативах, произошедших за год президентства Виктора Януковича, она отметила, что 44 эксперта обратили внимание на ухудшение ситуации с правом на мирные собрания, митинги, демонстрации.

«Нарушения свободы мирных собраний стали массовыми и систематическими, их количество за 2010 год значительно превышает количество таких нарушений, которые наблюдались с 2005 по 2009 годы», - сказала эксперт.