Родственники Онопенко скрыли имущество от кредитора

Президент корпорации «Инвестиционно-Строительная компания «Мисто» Валерий Ксензенко рассказал «Главреду», что обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Ирины Онопенко и ее мужа Владимира Котлярова по подозрению в мошенничестве, поскольку супруги утаили имущество для принудительного взыскания долга в сумме $300 тыс.

Как сообщил Ксензенко, на сегодня он уже отсудил $250 тыс. долга у Владимира Котлярова. По данному решению уже возбуждено исполнительное производство, однако никакого имущества пока найти не удалось. «Потому что они мошенники, потому что имущество у Котлярова найти нереально, все вывезено, спрятано. Конечно, они готовились, чтобы я отсудил и ничего не взял». А поскольку деньги брали оба супруга, рассказывая, «что у них все отлично, какие они благородные, и вовремя вернут деньги», Ксензенко указал в заявлении в ГПУ в качестве мошенников обоих супругов.

Разбирательства по поводу $50 тыс. (512 тыс. грн.), оформленных на Ирину Онопенко, продолжаются в Печерском суде. Всего Ксензенко одолжил бывшим супругам $300 тыс. (что эквивалентно 3 млн. грн. с учетом пени).

Подробнее – в статье «Онопенко обложили флажками».