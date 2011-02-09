Депутаты обжаловали дату выборов в КС

В Конституционный суд поступило представление 53 народных депутатов по вопросу конституционности изменений в Конституцию от 1 февраля 2011 года, касающихся сроков полномочий и даты проведения очередных парламентских, президентских и местных выборов.

Как сообщает«Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию КС, представление поступило в среду, и в соответствии с регламентом КС передано на изучение в секретариат суда.

Как сообщалось, 1 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Конституцию Украины о проведении очередных выборов народных депутатов Украины, президента Украины, депутатов Верховного совета Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Законом унифицируются сроки полномочий государственных органов власти и органов местного самоуправления, которые будут составлять пять лет. Также устанавливается, что очередные выборы президента будут проводиться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства, а выборы в Верховную Раду и местные советы – в последнее воскресенье октября пятого года их полномочий.

Переходными положениями закона устанавливается, что следующие выборы Верховной Рады пройдут в октябре 2012 года, а следующие выборы президента – в марте 2015 года.

Кроме того, законом устанавливается, что органы власти, избранные на внеочередных выборах избираются на срок полномочий до проведения очередных выборов соответствующих органов власти, то есть местные советы или мэры городов, избранные на внеочередных выборах, не будут избираться на пятилетний срок, а лишь на срок до очередных выборов.

Закон также предусматривает, что «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов, проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета, или соответствующего головы, избранных на очередных выборах».

1 октября 2010 года КС признал неконституционным закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года N 2222-ІV (так называемая политреформа 2004 года). В соответствии с Основным законом в редакции 1996 года, Верховная Рада и президент избираются на 4 года, а не на 5, как было определено политреформой 2004 года.

19 октября 2010 года Верховная Рада направила в КС законопроект, устанавливающий сроки проведения очередных выборов президента, парламента, местных советов и мэров городов. 19 ноября КС дал положительное заключение по данному законопроекту, и в этот же день Верховная Рада предварительно его одобрила.