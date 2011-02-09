В 2010 году дети отдохнули более чем на 450 млн, говорит Табачник

В 2010 году из госбюджета на оздоровление и отдых детей использовано почти 451 млн грн.

Как передает УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник во время парламентских слушаний на тему: «Оздоровление и отдых детей и молодежи».

Это составляет 96,2% запланированного, отметил Табачник.

По его словам, уровень финансирования отдыха за последние три года из всех источников увеличился в 1,3 раза, а объемы средств из госбюджета за последние два года возросли в 2,8 раза.

Вместе с тем, отметил он, в 2010 году стоимость путевок в детских оздоровительных заведениях увеличилась на 13% и составляла, по данным Госкомстата, 119 грн в день.