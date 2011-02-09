Незарегистрированные в Украине вакцины не могут использоваться для прививок

Вакцины, которые не зарегистрированы в Украине, не могут быть использованы для проведения прививок.

Об этом заявил председатель Госсанэпидслужбы Украины Сергей Рыженко, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Он напомнил, что в Украине, согласно Календарю профилактических прививок, предусмотрена вакцинация против кори, паротита, краснухи, которая проводится комбинированной вакциной детям в возрасте 12 месяцев, и ревакцинация - в 6 лет.

В Минздраве подчеркивают, что в Календаре профилактических прививок определен перечень инфекций, против которых проводится вакцинация.

В разделе Календаря «Прививки по возрасту» предусмотрено проведение прививок против: гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, полиомиелита.

Действующий Календарь профилактических прививок Украины отличается от предыдущих широким внедрением и применением современных, эффективных и безопасных вакцин.

На сегодня в Минздраве определена номенклатура вакцин на 2011 год и начаты тендерные процедуры, по результатам которых будет определен перечень вакцин к закупке.