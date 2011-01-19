УкрПартМонтаж: сезон работ стартовал

Инициатива об объединении политических сил, входящих в состав фракции НУНС, свидетельствует о том, что украинские политические партии начали подготовку к индивидуальному участию в будущих парламентских выборах. Не исключено, что до осени текущего года в партийной структуре Украины произойдут любопытные процессы.

Министр юстиции Александр Лавринович заявил о готовности весной 2011 года, после того как закону «О политических партиях» исполнится 10 лет, применить заложенную в нем норму об отмене регистрации политических сил, не принимавших за это время участия в избирательных кампаниях. Если предположить, что следующие парламентские выборы пройдут осенью 2012-го, то становится понятным: партийный реестр освежат до осени текущего года. Понятно, что сразу количество политических сил резко не уменьшится, но, быть может, к их созданию станут подходить с большей ответственностью. Отметим, что «диванные» партии пригодились минувшей осенью кандидатам в мэры, не решившимся связывать судьбу с политическими мастодонтами. Они позволили претендентам на пост градоначальника стать выдвиженцами и локомотивами для создания «зоны особого внимания» в отдельно взятом областном центре.

Украинские партии не страдают отсутствием идеологического разнообразия, хотя донести его до избирателей не пытаются. В нашей стране наблюдается мода на политические проекты вождистского типа. Уберите из «Батькивщины» Юлию Тимошенко, а из «Сильной Украины» - Сергея Тигипко, и получите технологический механизм функционирования и партийный аппарат, нуждающийся в постоянном финансировании. Украинская политическая партия на двадцатом году независимости зачастую остается предметом сиюминутного каприза зажиточного украинца или мини-олигарха, прикупающего политический проект «на перспективу». Даже кичащиеся своей идеологической чистотой КПУ и ВО «Свобода» вряд ли смогут прожить исключительно на партийные взносы – слишком размашисто у них проходят избирательные кампании.

Опыт с отменой участия блоков в местных выборах и возвратом к смешанной системе формирования представительских органов будет перенесен на парламентский уровень. Об этом свидетельствуют и процессы консолидации политических сил, входящих во фракцию НУНС. Интересно отметить, что это парламентское объединение уже давно является номинальным, но это не помешало лидерам «Фронта змин», УРП «Собор», Европейской партии и «Гражданской позиции» начать переговоры об объединении. По всей видимости, Арсения Яценюка можно будет в скором времени поздравить с приобретением значительной части политического наследства Виктора Ющенко. Именно Арсений Петрович выглядит наиболее вероятным потенциальным лидером новой партии, конечно, если процесс ее создания не застопорится. В его пользу – представительства «фронтовиков» на местах и стабильное финансирование. Партнерам Яценюка придется согласиться с его лидерством, поскольку их партии в индивидуальном разряде в следующем парламенте не видны даже оптимистам от социологии.

Интересно, окажутся ли в новом политическом проекте «люби друзи». Хотя Петр Порошенко, Николай Мартыненко, Александр Третьяков не блещут публичной активностью, пока рано говорить об их уходе из большой политики. Возможно, они не станут претендовать на лидерство, но их вхождение в руководящие органы партии, создаваемой на основе НУНС, вполне вероятно. Хотя бы по той причине, что эти нардепы нуждаются в сохранении иммунитета от возможных преследований со стороны власти. В любой стране западнее Украины для фигурантов масштабных политических скандалов партийная карьера была бы проблематичной, но у нас бабло побеждает зло и затыкает рот критикам. Собственно, потому и создать «третью силу» не получается – за инициаторами подобных форматов часто тянется шлейф былых «подвигов».

Свое веское слово собрался сказать и лидер УНП Юрий Костенко, заявивший о намерении создать правую партию с «Нашей Украиной», Народным рухом и «За Украину». Активность Юрия Ивановича понятна – он спешит получить хотя бы малую часть политического наследства Ющенко. Против него играет тот факт, что отечественные национал-демократы сформировали для себя образ политиков, хронически не способных к объединению. Ни во времена расцвета влияния «оранжевых», ни сегодня, когда власть наступает на идеологические ценности правых, их партии не демонстрируют способности к объединению. К тому же, в этом сегменте довольно активна Юлия Тимошенко, забывающая, что ряды ее «Батькивщины» не резиновые, и делающая многозначительные намеки лидерам правых на продолжение политической карьеры в «бело-сердечных» рядах.

Партия регионов и ее нынешние партнеры по пребыванию во власти к маневрам на партийном поле относятся спокойно. «Регионалы» намерены провести новый призыв в свои ряды за счет потенциальных депутатов-мажоритарщиков сразу после принятия закона о смешанных парламентских выборах. Коммунисты рассчитывают еще один парламентский созыв пробыть «и Богу свечкой, и черту кочергой». «Сильная Украина» и «Единый центр», как и Народная партия, самостоятельно загнали себя под «региональное» крыло и теперь зависят от воли покровителей. Внутрипартийных потрясений после удаления из КПУ Леонида Грача ожидать не приходится – эти политические силы заинтересованы в консервации ситуации.

Украинская партийная структура продолжает напоминать калейдоскоп, меняющий конфигурацию рисунка при малейшем изменении политической конъюнктуры. Переход к принятым в Европе принципам партийной работы остается для украинских политиков сегодня столь же далекой перспективой, как и десять лет назад. Похоже, и партийных вождей, и избирателей это устраивает.