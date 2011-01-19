УкрПартМонтаж: сезон работ стартовал

19 января 2011, 12:31

В партийной структуре Украины возможны любопытные изменения.

Инициатива об объединении политических сил, входящих в состав фракции НУНС, свидетельствует о том, что украинские политические партии начали подготовку к индивидуальному участию в будущих парламентских выборах. Не исключено, что до осени текущего года в партийной структуре Украины произойдут любопытные процессы.

Министр юстиции Александр Лавринович заявил о готовности весной 2011 года, после того как закону «О политических партиях» исполнится 10 лет, применить заложенную в нем норму об отмене регистрации политических сил, не принимавших за это время участия в избирательных кампаниях. Если предположить, что следующие парламентские выборы пройдут осенью 2012-го, то становится понятным: партийный реестр освежат до осени текущего года. Понятно, что сразу количество политических сил резко не уменьшится, но, быть может, к их созданию станут подходить с большей ответственностью. Отметим, что «диванные» партии пригодились минувшей осенью кандидатам в мэры, не решившимся связывать судьбу с политическими мастодонтами. Они позволили претендентам на пост градоначальника стать выдвиженцами и локомотивами для создания «зоны особого внимания» в отдельно взятом областном центре.

Украинские партии не страдают отсутствием идеологического разнообразия, хотя донести его до избирателей не пытаются. В нашей стране наблюдается мода на политические проекты вождистского типа. Уберите из «Батькивщины» Юлию Тимошенко, а из «Сильной Украины» - Сергея Тигипко, и получите технологический механизм функционирования и партийный аппарат, нуждающийся в постоянном финансировании. Украинская политическая партия на двадцатом году независимости зачастую остается предметом сиюминутного каприза зажиточного украинца или мини-олигарха, прикупающего политический проект «на перспективу». Даже кичащиеся своей идеологической чистотой КПУ и ВО «Свобода» вряд ли смогут прожить исключительно на партийные взносы – слишком размашисто у них проходят избирательные кампании.

Опыт с отменой участия блоков в местных выборах и возвратом к смешанной системе формирования представительских органов будет перенесен на парламентский уровень. Об этом свидетельствуют и процессы консолидации политических сил, входящих во фракцию НУНС. Интересно отметить, что это парламентское объединение уже давно является номинальным, но это не помешало лидерам «Фронта змин», УРП «Собор», Европейской партии и «Гражданской позиции» начать переговоры об объединении. По всей видимости, Арсения Яценюка можно будет в скором времени поздравить с приобретением значительной части политического наследства Виктора Ющенко. Именно Арсений Петрович выглядит наиболее вероятным потенциальным лидером новой партии, конечно, если процесс ее создания не застопорится. В его пользу – представительства «фронтовиков» на местах и стабильное финансирование. Партнерам Яценюка придется согласиться с его лидерством, поскольку их партии в индивидуальном разряде в следующем парламенте не видны даже оптимистам от социологии.

Интересно, окажутся ли в новом политическом проекте «люби друзи». Хотя Петр Порошенко, Николай Мартыненко, Александр Третьяков не блещут публичной активностью, пока рано говорить об их уходе из большой политики. Возможно, они не станут претендовать на лидерство, но их вхождение в руководящие органы партии, создаваемой на основе НУНС, вполне вероятно. Хотя бы по той причине, что эти нардепы нуждаются в сохранении иммунитета от возможных преследований со стороны власти. В любой стране западнее Украины для фигурантов масштабных политических скандалов партийная карьера была бы проблематичной, но у нас бабло побеждает зло и затыкает рот критикам. Собственно, потому и создать «третью силу» не получается – за инициаторами подобных форматов часто тянется шлейф былых «подвигов».

Свое веское слово собрался сказать и лидер УНП Юрий Костенко, заявивший о намерении создать правую партию с «Нашей Украиной», Народным рухом и «За Украину». Активность Юрия Ивановича понятна – он спешит получить хотя бы малую часть политического наследства Ющенко. Против него играет тот факт, что отечественные национал-демократы сформировали для себя образ политиков, хронически не способных к объединению. Ни во времена расцвета влияния «оранжевых», ни сегодня, когда власть наступает на идеологические ценности правых, их партии не демонстрируют способности к объединению. К тому же, в этом сегменте довольно активна Юлия Тимошенко, забывающая, что ряды ее «Батькивщины» не резиновые, и делающая многозначительные намеки лидерам правых на продолжение политической карьеры в «бело-сердечных» рядах.

Партия регионов и ее нынешние партнеры по пребыванию во власти к маневрам на партийном поле относятся спокойно. «Регионалы» намерены провести новый призыв в свои ряды за счет потенциальных депутатов-мажоритарщиков сразу после принятия закона о смешанных парламентских выборах. Коммунисты рассчитывают еще один парламентский созыв пробыть «и Богу свечкой, и черту кочергой». «Сильная Украина» и «Единый центр», как и Народная партия, самостоятельно загнали себя под «региональное» крыло и теперь зависят от воли покровителей. Внутрипартийных потрясений после удаления из КПУ Леонида Грача ожидать не приходится – эти политические силы заинтересованы в консервации ситуации.

Украинская партийная структура продолжает напоминать калейдоскоп, меняющий конфигурацию рисунка при малейшем изменении политической конъюнктуры. Переход к принятым в Европе принципам партийной работы остается для украинских политиков сегодня столь же далекой перспективой, как и десять лет назад. Похоже, и партийных вождей, и избирателей это устраивает.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять