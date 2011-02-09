Избитому депутату не оплачивают больничный

Депутат от БЮТ Михаил Волынец заявляет, что ему до сих пор не начислили компенсацию в связи с выходом на больничный из-за полученных травм в сессионном зале.

«16 декабря меня побили. Я находился на больничном ровно месяц, сдал в парламентскую бухгалтерию больничный. Мне больничные не начислили, а в это время зарплату за декабрь начислили наперед... (В то же время) они в январе удерживают с меня зарплату (за декабрь), начисленную на полмесяца наперед», - объяснил депутат.

По словам Волынца, ему объяснили задержки с выплатой длительностью этой процедуры.

«Больничного мне не начисляют и объясняют, что это долго, очевидно, потому, что (депутату Рады от фракции Блока «Наша Украина-Народная Самооборона» Олесю) Донию 3-4 месяца не начисляли. Его тоже избили в парламенте еще раньше», - сказал парламентарий.

В связи с этим Волынец намерен провести депутатское расследование, передает «Украинская правда».

Он добавил, в целом ему известно множество фактов невыплаты работодателями больничных, а также задержек с перечислением средств со стороны Фонда социального страхования.

Волынец предположил, что это может быть связано с намерениями властей покрыть нехватку средств в Пенсионном фонде.

Кроме того, парламентарий отметил, что дополнительные трудности с выплатой больничных внес вступивший с 1 января Налоговый кодекс.

«Создали бюрократические проволочки, что для выплаты больничного предприятие должно открыть специальный счет и потом перенесли на плечи работодателя выплату, хотя он по-прежнему уплачивает взносы в фонд соцстраха», - заявил Волынец.