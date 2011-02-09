Чешский суд запретил выдавать Данилишина Украине

Городской суд Праги вынес решение о недопустимости выдачи экс-министра экономики Богдана Данилишина Украине.

Как передает «Украинская правда», это решение суда подтвердило, что статус политического беженца, предоставленный министерством внутренних дел Чехии Данилишину 13 января этого года, не может быть отменен.

«Выдача Данилишина в Украину для проведения уголовного следствия недопустима. Основанием является положение чешского Уголовного кодекса: если конкретному лицу предоставили убежище или международную защиту, то запрещено выдавать его для проведения уголовного следствия на территории иностранного государства», - заявила адвокат Данилишина Марина Махиткова.

Напомним, Данилишина задержал Интерпол в Праге 18 октября прошлого года. До 14 января 2011 Данилишина удерживали в одной из тюрем в чешской столице. После получения убежища в Чехии Данилишина освободили из-под стражи.