Пресс-конференция: Итоги визита Януковича в Японию

21 січня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки візиту Віктора Януковича до Японії».

У прес-конференції взяли участь:

- виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко,

- заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

Валерій Чалий:

Слід звернути увагу на те, яка ситуація склалася в азійському векторі зовнішньої політики України, і які двосторонні інтереси Японії та України існують сьогодні, тобто де знаходяться наші точки дотику, в яких ми можемо об’єднувати зусилля.

Японія для візитів перших українських осіб – це не унікальна країна. Всі президенти – і Леонід Кучма, і Віктор Ющенко – та Юлія Тимошенко в ранзі прем’єр-міністра відвідували Японію, зустрічалися з її керівниками, духовними чи моральними керівниками, імператором Японії. За цей час у нас змінилося менше президентів, ніж в Японії прем’єр-міністрів.

Японія – демократична країна, де давній принцип самураїв, бушидо діє і в політиці: якщо прем’єр-міністр втрачає авторитет, він подає у відставку, - і не треба очікувати падіння рейтингу до 3%. Тому Японія може служити для нас прикладом того, яким чином потрібно будувати політику в демократичній країні з плюралістичною демократією і конкуренцією.

Двосторонні інтереси у нас завжди були глобального плану. Це менше стосувалося конкретних проектів, але стосувалося питань роззброєння, нерозповсюдження зброї. Наші країни – це дві країни світу, які постраждали – ми від техногенної катастрофи в Чорнобилі, Японія – від прямих ядерних ударів атомною зброєю. Тому є багато речей, які нас об’єднують. Нас об’єднують в тому числі проблемні питання на кордонах із Російською Федерацією: в Японії – спірних територій, в Україні – незавершеність оформлення кордону з Росією. Тому цей досвід переговорного процесу цікавий.

Що стосується глобальних інститутів, зокрема, Ради безпеки, то інтерес Японії завжди полягав у тому, щоб Україна чітко підтримала позицію Японії та її намагання місце постійного члена Ради безпеки ООН. Сьогодні Президентом Януковичем у цьому питанні поставлена остаточна крапка. Україна зобов’язалася зайняти таку чітку позицію в ООН і підтримати Японію в цих намаганнях.

Є питання, які з’явилися останніми роками, особливо після 2004-2005 років, коли Японія побачила в Україні нову демократичну країну на кордонах із Європейським Союзом, яка має перспективи. Інтереси пов’язані із трьома питаннями: транспортні питання, питання енергетики і геополітичної ролі України. Це знайшло своє відображення у досить неочікуваному, як на мене, погодженню Японії приєднатися в форматі «ГУАМ плюс Японія», тобто як країна, що цікавиться цим регіоном. Під час візиту деякі ініціативи, зокрема, щодо туризму, проведення семінарів, будуть здійснюватися як раз в рамках цього формату.

На цьому тлі відбувся офіційний візит Президента України. У нас же залишилася застаріла нормативно-правова база. 20 років, як Японія визнала Україну та встановила з нею дипломатичні відносини, але і досі у нас прогалини у нормативно-правовій базі між двома країнами. Наприклад, у нас відсутні такі угоди, які ми вже підписали з усіма розвинутими країнами, тим більше з країнами «Великої вісімки». На жаль, і візит Президента не закрив цю прогалину – поки що заявлено про продовження роботи над такими угодами. Підписання таких угод можна очікувати під час візиту міністра закордонних справ України до Японії.

Від візитів завжди очікують певних здобутків. В цьому плані Японія представляє інтерес для України в першу чергу як інвестор, як потужна країна, що має фінансові ресурси в умовах непростої кризової ситуації. Відповідно сьогодні є очікування ресурсів, наскільки воно виправдане – можете судити самі по результатах візиту.

Японія досить упереджено ставиться до України, але цей візит свідчить про збереження інтересу до нашої країни. І, звичайно, керівник держави не міг після візиту в Китай не поїхати в Японію. Як ви знаєте, ці дві країни є регіональними конкурентами. До цього ми зробили ряд символічних речей, які по-різному сприймалися в Японії. Зокрема, ми одночасно із Росією ми відсвяткували дату завершення Другої світової війни, до символіки якої дещо різне ставлення. Росія сьогодні перебуває у непростих відносинах із Японією через спірні території. І ми в цій ситуації символічно підтримали цю позицію.

Мета візиту була символічна – показати ставлення України до Японії, як до дуже важливої країни у світі, яка відіграє одну із провідних ролей у регіоні, і залучити якомога більше уваги Японії до України.

Позитивним є те, що у нас є наробітки співпраці в космічній сфері. Це – одна із небагатьох сфер, де Україна може щось запропонувати. Зокрема, проект «Жасмін» - це запуск із нашим ракетоносієм японських супутників. Я думаю, що реалізація хоча б такого проекту покаже можливості реалізації подальшої двосторонньої співпраці.

Новим є сигнал щодо підтримки зусиль Президента України по демократизації країни, встановлення прогресивної демократичної моделі. Не пам’ятаю, коли японці присилали своїх спостерігачів на вибори. Зараз говориться, що Японія приділятиме більше уваги до процесів в Україні. Це – однозначний сигнал. Якщо його перевести на нормальну мову, то це досить, я би не сказав, критична оцінка, але деякі побоювання, що процеси в Україні можуть розвиватися в іншому напрямку, ніж те, що Японія очікувала кілька років тому.

Заяви, які прозвучали по багатьом сферам – і культурним, і науковим, і іншим – позитивні. Хоча говорити про те, що 200 наших аспірантів, науковців, студентів за 20 років нашої взаємодії – це досягнення, я б не став. Насправді Японія для нас – тера-інкогніто. НА пальцях однієї руки можна перерахувати журналістів, які їздили в Токіо не з Президентом, а для того, аби зробити репортаж про те, як живе ця країна. Наприклад, я не пам’ятаю репортажів на нашому телебаченні про те, як здійснюються реформи в Японії, або про поточну політичну ситуацію в цій країні. Це – прогалина, яку потрібно заповнювати і не тільки під час візитів. Я хотів би, щоб ми все-таки побачили японських туристів хоча б на вулицях Києва. Вони є всюди – їх немає тільки в Україні. Японський турист – це не тільки інвестиції, але й витрата коштів у нашій країні.

Щодо чартерних рейсів та можливість подальшого прямого сполучення Київ-Токіо. Це – хороші сигнали. Але побачимо, як влітку спрацює ця експериментальна програма.

Звичайно, будь-які відносини країн розпочинаються з контактів. В цьому плані найближчий місяць Японії в Україні та Україні в Японії буде новий позитивний сигнал та нові можливості. Це – не рік України в Росії. Пам’ятаєте, тоді подій було на місяць, а решту часу не знали, що робити. Це – більш прагматичний східний, японський, підхід, коли відбуватимуться події, цікаві обом сторонам.

Київ та Кіото – це добре, але краще було б, якби і інші українські міста збудували побратимські стосунки з японськими містами.

Я проаналізував спільну заяв президентів, яка з’явилася після цього візиту, і намагався знайти місця, де йшлося б про інтерес Японії. І зрозумів, що це майже все. Все інше стосується України і нашого інтересу. Тобто наші стосунки з Японії є дещо асиметричними. Не зважаючи на те, що наша територія набагато більша, Японія відіграє зовсім іншу роль.

Не знаю, наскільки була сприйнята в Японії заява Президента України про те, що Україна в найближчий перспективі стане членом світової двадцятки. Але думаю, що японці – люди дипломатичні зі східним менталітетом, і вони дуже підтримали цю ідею. Але ясно, що цей візит, на жаль, не носив певних нових месиджів, які б показали, яким буде місце Японії в новій зовнішньополітичній стратегії в нашому баченні. Це був візит доброї волі, позитивний для Віктора Януковича та його оточення ще в тому плані, що вони ознайомилися з тим, як можуть пересуватися швидкісні потяги. Перед Євро-2012 це хороший досвід. В Японії трошки інший стиль. Там імператор поводиться трохи скромніше, ніж наш Президент. Але, напевно, це питання недостатності поїздок нашого Президента в східні регіони. Зараз він це заповнює і отримує новий досвід і розуміння того, як у світі працює демократія. Він побачить, що демократична плюралістична модель конкурентна більш успішна у світі, ніж авторитарна. Думаю, що якщо цей досвід привіз Віктор Янукович, то це вже результат візиту.

Олег Устенко:

Визит Президента Януковича преследовал экономические цели. Какие экономические цели ставила перед собой украинская сторона во время этого визита? Прежде всего, это возможность привлечения инвестиций из Японии в Украину.

Япония достаточно богата инвестиционным ресурсом. В 2009 году Япония инвестировала заграницу порядка 75 миллиардов долларов. Это – значительная сумма. В 2008 году, в докризисное время, Япония инвестировала порядка 130 миллиардов долларов во всем мире. Более того, если посмотреть на Японию с точки зрения возможности привлечения их инвестиций, то потенциал у Украины, равно как и у всей территории СНГ, достаточно большой. Из этих 75 миллиардов долларов инвестиций, которые Япония вложила в 2009 году, порядка 20 миллиардов долларов ушло в Азию, порядка 17 миллиардов – в Европу, порядка 750 миллионов долларов – в Восточную Европу, страны СНГ (то есть совершенно незначительную сумму по сравнению с общей суммой инвестиций). Из этих 750 миллионов Украина получила меньше 10% от этой суммы. То есть сумма инвестиций, которую Украина получает от Японии, настолько незначительна, что есть огромный потенциал для того, чтобы раскручивать украинский бренд с точки зрения возможности привлечения инвестиционного ресурса. В общем-то, здесь есть серьезное поле деятельности.

Украина проиграла конкурентную борьбу 2005 года за японские инвестиции. В 2004-2005 годах был серьезный скачок инвестиций из Японии на просторы СНГ. Если в 2004 году Япония инвестировала порядка трехсот миллионов долларов из ста миллиардов в страны СНГ, то в 2005 году эта сумма более чем удвоилась и составила почти 700 миллионов долларов. Потом, в 2006 году, был спад. Но в 2005 году Украина так и не смогла увеличить сумму инвестиций из Японии и привлечь дополнительны ресурс по целому ряду причин. И по причине того, что нас не очень хорошо там знают. И по причине того, что японцы в принципе не ставят на свою инвестиционную карту эту территорию СНГ – Россию и Украину. И по причине того, что инвестиционный климат в стране был настолько плохой, что им было странно инвестировать сюда, когда можно инвестировать в Западную Европу. Этим и определяются наши стратегия, психология, а также мотивация украинской стороны в этих переговорах. Одно дело пытаться привлечь инвестиции из Китая, который тоже активно инвестирует: более ста миллиардов долларов китайцы планируют инвестировать в 2011 году, порядка 60 миллиардов они инвестировали в прошлом году по всему миру. У них тоже значительны инвестиционный ресурс. Но там другое качество инвестиций, другая инвестиционная стратегия. И китайцы, скорее всего, используют Украину как площадку для продвижения своих товаров дальше, в Западную Европу. Для Японии это не является фишкой, им это неинтересно. Они сами прекрасно инвестируют в Западную Европу, и они не будут использовать Украину как платформу для продвижения своих инвестиции в Западную Европу. То же самое можно сказать и об их отношениях с Россией. Они активнее инвестируют в Российскую Федерацию. То есть Украина не может служить им и площадкой для инвестирования в Россию.

То же относится и к Казахстану. Если китайцы активно инвестируют в Казахстан и смотрят на дальнейшую возможность продвижения своих товаров – в Россию и на другие рынки. В данном случае Украина не играет такой роли на инвестиционной карте Японии.

Поэтому здесь сложная задача. Как правило, японский бизнес долго раскручивается. Но если он начинает свою работу, то, как правило, он приходит надолго, серьезно. И если ожидать в будущем инвестиций из Японии, которые можно получить (я не говорю, что как результат именно этого визита, но как результат улучшения наших отношений с Японией, результат нашей внешнеэкономической политики), то мы можем ожидать либо стратегов, которые приходят надолго, либо privateequityinvestors, которые тоже приходят надолго, но не на 15 лет, как стратеги, а на 7-10 лет.

Если говорить о том, куда можно ожидать инвестиции со стороны Японии в Украину. Общая структура японских инвестиций. Около 22% они инвестируют в химическую и фармацевтическую отрасль. Я предполагаю, что значительная доля идет в фармацевтику. У меня нет цифр по химии и фармацевтике в разбивке, но учитывая то, что Украина является экспортно ориентированной страной, где химии принадлежит серьезная доля в экспорте, то можно предположить, что химическая промышленность может быть потенциально интересной для японского бизнеса.

Японцы инвестируют порядка 9% своих денег в машиностроение. Учитывая недостаточно конкурентоспособное украинское машиностроение, можно ожидать, что оно вызовет интерес у японцев: когда у вас есть колоссальный уровень неэффективности, то даже незначительное вложение средств может дать серьезный экономический эффект.

И третий тренд, который наблюдается в инвестиционных стратегиях развитых стран, в том числе Японии, это – активное инвестирование в сельское хозяйство и пищевую промышленность. У Украины есть серьезный потенциал и ресурсы для того, чтобы привлечь инвестиции со стороны Японии. В прошлом году порядка 7% прямых иностранных инвестиций Японии за рубежом были в пищевую промышленность и сельское хозяйство. С этой точки зрения у Украины есть серьезный потенциал. Был сделан непрозрачный намек Президентом Януковичем по поводу возможного развития земельного рынка у нас в стране, что должно было бы заинтриговать японского инвестора, который бы заинтересовался этой политикой.

Вряд ли мы с вами увидим серьезный приток прямых иностранных инвестиций из Японии в 2011 году. Потому что инвестиционный планы на 2011 год по крупным компаниям и крупным инвестиционным фондам были закрыты еще в октябре 2010 года. Однако, на протяжении 2011 года мы вправе ожидать то, что японские крупные инвестиционные фонды пересмотрят свою стратегию, выделив суммы инвестиции в экономику Украины в 2012 году. И я думаю, что это сможет считаться заслугой именно этого визита.

Второй экономический параметр, который можно обсудить как результат визита Президента Януковича в Японию, это торговля. Однако, если посмотреть на наш торговый баланс с Японией, он настолько незначительный в плане преимуществ, которые имеет Украина, что скорее можно будет сказать, что визит Президента Януковича как раз пытался отвоевать возможности и создать новые возможности для украинского экспорта.

Японцы активно импортируют к себе в страну металлы. С этой точки зрения возможность продвижения наших металлургов на японском рынке кажется разумным. До сих пор мы экспортируем в Японию товаров на приблизительно сто миллионов долларов. Это фактически ничто. Более того, в 2010 году объем нашего экспорта в Японию снизился почти на 1% по сравнению с 2009 годом.

С другой стороны мы активно импортируем из Японии. К сожалению, мы в основном импортируем автомобили, но импортируем мы их на сумму больше 715 миллионов долларов.

С этой точки зрения кажется немного странным соглашение, подписанное по поводу товарного кредита, который мы предоставляем для обеспечения японского импорта. Но нужно понимать и глобальную картину. Нужно было идти на какие-то уступки, чтобы потом можно было выиграть в будущем за счет каких-то других параметров.

Я вижу потенциальных выигрыш по третьему параметру. Не стоит забывать, что японская экономика до последнего времени, до IІІквартала 2010 года, была второй по величине мировой экономикой. Потом позже ее потеснил Китай на третье место. Но Япония сейчас – это третья мировая экономика по своему объему. А по своим квотам, которые есть у этой страны в плане голосов в Мировом банке и Международном валютном фонде, это – вторая страна после США. По количеству голосов. С этой точки зрения наше сотрудничество с Японией, те одобрения, в которых так нуждается Украина во время проведения советов директоров этих международных структур, важно, потому что Япония фактически голосует давать нам деньги или нет, правильно ли проводилась макроэкономическая политика. Так что в этом плане Япония также является для нас достаточно важной, потому переговоры лидеров наших стран были важны.

Также не следует забывать, что Япония пострадала от ядерного оружия. Потому они достаточно много жертвуют на программы, связанные с экологией. Они являются одним из крупнейших доноров для Украины в плане технической помощи для консервации Чернобыльской атомной электростанции, для чего нужно либо пытаться занимать деньги за свои собственные обязательства, либо пытаться их получить как техническую помощь. Техническая помощь дешевле, в данном случае – бесплатная. С этой точки зрения нам важен был этот визит в Японию, потому что все-таки это обеспечение дополнительного финансирования, которое можно получить на ЧАЭС.

Более того, Япония является серьезным инвестором в «зеленые технологии» и одним из крупнейших покупателей киотских квот, которые в 2009 году за 300 миллионов долларов мы продали Японии и, похоже, не совсем правильно использовали. Точнее – использовали их не по целевому назначению. Очевидно, мы должны были каким-то образом объяснить японской стороне, почему эти деньги были использованы не так. С этой точки зрения данный визит тоже должен был сыграть какую-то определенную роль.

Можно сколько угодно надеяться на приход инвестиций из Японии, Китая. Можно сколько угодно просить европейцев приходить к нам с инвестициями. А инвестиции важны с точки зрения обеспечения устойчивого роста экономики Украины. Можно пытаться заигрывать с американским бизнесом, или с бизнесом Израиля, или любой другой страны. Но если ничего серьезно не менять в инвестиционном климате страны, то все это останется на уровне заклинаний и дальше никуда не будет двигаться. Потому важно вести работу по всем направлениям. То есть одно дело визит, другое – домашнее задание по улучшению инвестиционного климата в стране, которое, похоже, достаточно некачественно выполняется. Это видно по большому количеству тех рейтингов, сделанных за последнее время, по степени экономической свободы (Украина там занимает одну из самых последних позиций и выглядит гораздо хуже, чем многие африканские страны). Исследования Международного фонда Блейзера настроения инвесторов показывают, что есть масса проблем. Большая часть мультинациональных инвесторов, работающих в Украине, до сих пор считают, что есть четыре основные проблемы – коррупция, регулирование хозяйственной деятельности, политические риски и имидж страны и правовая среда. Инвесторы, работающие в Украине, считают, что коррупция, регулирование хозяйственной деятельности, политические риски и имидж страны в конце 2010 – в начале 2011 года являются большими барьерами для осуществления их инвестиционной деятельности в стране по сравнению с тем, как они оценивали эти риски и параметры в начале 2010 года. То есть в понимании инвесторов ситуация не очень-то улучшается.

Но мы видели некоторое улучшение настроений инвесторов, связанное с тем, сколько они собираются инвестировать в Украину. 59% инвесторов сказали, что увеличат свои инвестиции в Украину на протяжении последующих шести месяцев. В начале года 54% говорили о таком намерении.

То есть есть и позитивные подвижки, и колоссальное количество проблем, которые нужно решать. Без этого Украина будет обречена на совершенно незначительный рост, который буде колебаться в пределах 1-4%. Этот рост не достаточен, чтобы ставить перед собой колоссальные, амбициозные цели, о которых когда-то заявляло украинское правительство. Например, вхождение в «Большую двадцатку». С точки зрения экономики это будет крайне сложно осуществить.

Есть над чем работать. Есть колоссальное домашнее задание, которое нужно выполнять после проведения таких, в общем-то, успешных визитов.

Валерій Чалий:

Я з інтересом вислухав колегу. І я отримав підтвердження, що отриманий товарний кредит – це наш компроміс. Це – не економічне досягнення візиту, як це подається. Це мене дивує: навіщо робити такі заяви, адже є економісти, фахівці, які все розуміють. Тобто це, дійсно, крок, який далі може залучити взаємодію. Але поки що по суті ми позичаємо гроші, купуємо японські товари, а потім ще й сплачуємо за це відсотки, тобто і допомагаємо реалізувати іншій країні, з якою у нас негативне сальдо торгівлі, її товари. Це не можна подавати як величезне досягнення.

Єдине, де у мене трохи інша інтерпретація, - стосовно кіотських грошей. Це – політична справа і елемент політичного тиску. Я би не хотів цього торкатися. Як дипломат, який працював у цій сфері в свій час, я думаю, що ніколи не відбулося б візиту, якби на сьогоднішній день були проблеми з тими грошима. Тобто немає «нецільової витрати» - є невитрата цих коштів. Вони просто не пішли за призначенням. Президент Янукович сказав, що цього року спробують реалізувати ці програми. Це – правда. Але японці прекрасно розуміють ситуацію. І мої неофіційні розмови із експертним середовищем в Японії показали, що вони були здивовані тим, що їх втягують у внутрішньополітичні процеси в Україні через справу з цими грошима. Тим більше, що японські інспектори приїздили сюди, і вони прекрасно знають ситуацію.

В японських документах, прогнозах глобального розвитку Україна згадуються в кількох місцях, зокрема, де йдеться про продовольчу безпеку. Японці дуже залежать від зовнішніх постачань продовольства. І вони вбачають в Україні одного з гарантів продовольчої безпеки в майбутньому. Насправді дуже багато країн нам уже визначили це місце в своїх стратегічних документах. Японія тут не виняток. Але це й можливості, які Україна може запропонувати.

Сигналом про політичний розвиток стосунків може стати перший в історії нашої взаємодії візит керівника Японії в Україну. Такого візиту не було ніколи. Прем’єр-міністр Японії не приїздив до України. Якщо так станеться, то це буде сигналом подальшої політичної співпраці.

А про економічний розвиток свідчитимуть обсяги інвестицій, навіть не торгівлі, а саме інвестицій. Але це все очікування, які, на мій погляд, справдяться ще не скоро. Причина цьому не зовнішня політика, а внутрішні умови ведення бізнесу.

Японія дуже була б зацікавлена, аби Україна розвивалася за тим шляхом, після вибору якого у 2005 році японці звернули на неї більше уваги. Для неї важлива стабільність – стабільність демократії, політичної конкуренції, стабільність із відкритістю.

Фото с сайта president.gov.ua.