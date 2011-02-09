Кардинал УГКЦ Любомир Гузар уходит в отставку

Предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар уходит в отставку.

«Папа Римский приймет отставку, о которой Блаженнейший давно просил по состоянию здоровья», - сказал Kyiv Post источник в греко-католической церкви на условиях анонимности, поскольку официальное объявление об отставке ожидается только 10 февраля.

77-летний кардинал возглавляет украинских греко-католиков с 2001 года. Не смотря на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Гузар несколько лет просил Папу Римского об отставке в связи с ухудшением здоровья.

После отставки на его место будет назначен временный администратор, а нового главу церкви изберут в течении двух месяцев на сборах Священного Синода, на который съедутся епископы со всего мира.

Украинская греко-католическая церковь - самая большая из восточно-католических церквей. Она насчитывает около 5.5 миллионов верующих.