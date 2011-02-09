Египетские исламисты отказались от власти

Исламская организации Египта «Братья мусульмане» не намерена выдвигать своего кандидата на президентских выборах, но будет принимать участие в том, чтобы внедрять в стране демократию.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель движения Мохаммед Морси, передает «Украинская правда».

«Братья-Мусульмане не ищут власти. Мы хотим принимать участие, а не доминировать. Мы не будем выставлять кандидата в президенты, мы хотим принимать участие и помогать», - сказал он.

Он также подчеркнул, что его сила не намерена добиваться строительства исламского государства.

«Мы отказываемся от идеи религиозного государства», - в свою очередь сказал бывший глава парламентского блока «Братья мусульмане» Мохаммед Кататни.

Он также добавил, что «режим использовал организацию «Братья мусульмане», чтобы показать миру, что только режим может защитить страну. Но это не так и это их попытка игнорировать требования людей».

«Братья мусульмане» - наибольшая и лучше всего организованная оппозиционная организация. Она запрещена в Египте.

Организация критиковала мирное соглашение между Египтом и Израилем.

Израильская власть уже высказывала обеспокоенность тем, что «Братья мусульмане» могут прийти к власти.