Тимошенко просит Януковича рассказать о Черноморском шельфе

Экс-премьер-министр Украины, лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко публично обратилась к президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову с просьбой проинформировать общественность, было ли принято на заседании Кабинета министров решение о передаче украинского шельфа Черного моря компании Vanco.

«Я хочу сейчас обратиться с публичным запросом к Януковичу и к Азарову, чтобы они проинформировали общество о том, принято ли было сегодня на заседании правительства решение относительно передачи национального стратегического шельфа Черного моря, где все наши запасы нефти и газа, клановому окружению Януковича», - передает слова Тимошенко «Интерфакс-Украина».

Тимошенко подчеркнула, что она перечитала все новости, но не нашла сообщения об этом. «У меня есть такое подозрение, что эту информацию засекретили и «тайно забирают у Украины часть Черного моря», - отметила она.

Лидер ВО «Батькивщина» подчеркнула, что этот публичный запрос следует считать официальным запросом президенту и премьеру и попросила дать ответ обществу и оппозиции в частности. «Если эта трагедия сегодня на заседании правительства произошла, то этому событию должны быть посвящены специальные заседания Верховной Рады, специальные отчеты членов правительства и, безусловно, специальные уголовные дела, которые должны быть возбуждены Генеральной прокуратурой Украины», - подчеркнула Тимошенко.

Касаясь темы допроса в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, Ю.Тимошенко заявила, что ей жаль сотрудников Генпрокуратуры, которые вынуждены допрашивать ее чуть ли не ежедневно. «У меня складывается такое впечатление, что если Генеральная прокуратура меня не увидела, то у нее день пропал. Потому что я так и не поняла, для чего меня приглашали. Мне задали 5 вопросов, на которые я отвечала не один раз… они касаются тех же машин для сельской местности», - сказала Тимошенко.

Она назвала вызов на допрос в среду «совсем формальным» и в очередной раз подчеркнула, что, по ее мнению, единственная задача Генпрокуратуры – лишить ее возможности работать в должной мере. «Я убеждена, что они сейчас зашли в глухой тупик. Они не понимают, что им делать… Мне, честно говоря, жаль прокуроров, что они оказались в такой сложной ситуации», - добавила Тимошенко.