Украина должна защищать свои интересы в переговорах с ЕС - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович еще раз подчеркивает, что украинская сторона должна «защищать национальные интересы» в ходе переговоров с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию пресс-службы Президента, в ходе совещания с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, членами правительства главы государства Янукович отметил, что сейчас о ходе переговорного процесса поступают разные, иногда «очень противоречивые сигналы с разных сторон», и украинская сторона должна защитить национальные интересы.

«Безусловно, нам надо защищать наши национальные интересы во время этих переговоров. Но цель – достичь логического завершения процесса, то есть подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом – она остается», - сказал Янукович.

Президент заявил, что создание зоны свободной торговли с ЕС является одним из ключевых приоритетов.

«Тот уровень, который есть сейчас в решении этого вопроса – очень низкий. И я хочу придать импульс нашим внутренним экономическим преобразованиям, чтобы приблизить этот вопрос к логическому завершению», - сказал Янукович.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства отметил, что хотел бы услышать детальную информацию о нынешнем состоянии переговоров, а также о существующих проблемах. «Если ощущается замедление процесса, то должна быть понятной причина этого», - подчеркнул Янукович.