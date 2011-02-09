В Египте демонстранты заблокировали парламент

В Каире антиправительственные демонстрации на центральной площади Тахрир продолжаются сегодня уже 16-й день. Их участники заблокировали вход в здание парламента, передает РБК.

Согласно полученным данным, армейские подразделения при поддержке бронетранспортеров охраняют парламент.

В законодательном собрании Египта преобладают депутаты от правящей Национальной демократической партии, лидером которой является Президент Хосни Мубарак.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден направил своему египетскому коллеге Омару Сулейману некий «план действий по передаче власти». Об этом стало известно по итогам телефонного разговора двух вице-президентов.