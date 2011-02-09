Верховный Суд продолжает борьбу с Кабмином: за движимость и недвижимость

Верховный Суд Украины (ВСУ) будет продолжать оспаривать решение Кабинета министров Украины о том, что он должен передать Высшему специализированному суду Украины в оперативное управление здание по ул. Пилипа Орлика, 4 и 4а, в г. Киеве вместе с хозяйственными сооружениями и имуществом, в том числе автомобилями.

Об этом УНИАН сообщили в Верховном Суде Украины. По словам собеседника агентства, 8 февраля, в Киевском апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы ВСУ на постановление Окружного административного суда города Киева от 14 декабря 2010 года по административному иску ВСУ к Кабмину о признании противоправным и отмене положения пунктов первого и второго распоряжения КМУ от 10 ноября 2010 года № 2088-р «О размещении Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел», где третьим лицом на стороне ответчика Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССГУД).

По словам собеседника агентства, у представителей ВСУ были правовые «железные» позиции, серьезные многочисленные юридические аргументы относительно нарушения со стороны КМУ положений ряда законов Украины при издании указанного распоряжения. «Все это было доведено к сведению суда первой инстанции и апелляционного суда. В апелляционном суде даже возражения КМУ и ВССГУД не рассматривались, потому что их и не было. Однако вчерашнее решение суда было принято за 5 минут, что больше напоминало о выполнении команды на «выброс» ВСУ из его помещений «на улицу», чем на судебное разбирательство дела» – отметили в ВСУ.

При этом в ВСУ заметили, что до начала рассмотрения дела по существу его представителями было заявлено ходатайство об остановке производства по делу в соответствии с частью первой ст. 156 КАСУ. Эта статья обязывает суд остановить производству по делу в случае невозможности рассмотрения этого дела до решению другого дела, которое рассматривается в порядке конституционного, административного, гражданского, хозяйственного или уголовного судопроизводства, – до вступления в законную силу судебного решения в другом деле. Представители ВСУ ссылались на то, что еще 23 декабря 2010 года Конституционным Судом открыто конституционное производство по делу, предметом которого является признание неконституционным положения Закона «О судоустройстве и статусе судей», которым предусмотрено размещение ВССГУД в помещениях ВСУ. Сейчас в Конституционном Суде продолжается рассмотрение этого дела, которое определит и правомерность указанного распоряжения КМУ. Однако апелляционным судом в удовлетворении указанного ходатайства было отказано.

Говоря о возможных последствиях выполнения распоряжения правительства о передаче зданий и имущества ВСУ, собеседник агентства отметил: «Все понимают, что в здании бывшего музея, Кловском дворце, разместить даже 20 судей и аппарат - даже сократив его втрое - невозможно. Выполнение распоряжения КМУ заблокирует роботу ВСУ, заставит его прекратить осуществление правосудия. Это приведет к коллапсу в работе высшего судебного органа государства». Собеседник агента допустил, что реализовать распоряжения КМУ хотят для того, чтобы показать слишком независимым судьям Верховного Суда, а также другим судьям, что они – «никто» в этом государстве».

«Потом, когда проведут запланированную на ближайшее время неконституционную «ротацию» судей ВСУ, наполнят его «своими послушными» судьями, тогда и возвратят ему некоторые полномочия. И скажут, что выполнили рекомендации Венецианской комиссии, на самом деле уничтожив ВСУ», – допустил собеседник агентства.

Напомним, 10 ноября 2010 г. Кабинет министров Украины принял распоряжение (N2088-р) «О размещении Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел», которым поручил разместить Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в зданиях по ул. Пилипа Орлика, 4 и 4а, в г. Киеве, передав ему в оперативное управление указанные здания вместе с хозяйственными сооружениями и имуществом (в том числе автомобилями), а Верховному Суду Украины - обеспечить выполнение этого решения.