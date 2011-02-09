Путин ради Газпрома готов изменить законодательство

Правительство РФ может пойти на изменение законодательства, если «Газпром», российский монополист в области транспортировки газа по магистральным трубопроводам, не будет допускать к своим транспортным мощностям независимых производителей газа, заявил в среду премьер-министр Владимир Путин на совещании по итогам работы ТЭК в прошлом году, передает УНИАН.

«Или вы будете эффективно работать, или мы будем вынуждены изменить действующие правила, пойти на изменение законодательства», - сказал премьер, говоря о том, что независимые производители газа испытывают дефицит транспортных мощностей, поскольку те контролируются «Газпромом».

Путин отметил, что «компания ставит свои интересы выше интересов развития отрасли».

По его словам, в России существует дефицит газотранспортных мощностей, при этом «Газпром», являясь монополистом в этой области, не вкладывает в нее достаточно средств.

«Вы должны соответствующим образом реагировать и вкладывать ресурсы в развитие. Если считаете, что у вас и так программа соптимизирована, обращайтесь в правительство, подумаем, как сделать», - сказал Путин, обращаясь к руководству «Газпрома».