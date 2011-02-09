Польские прокуроры допросили российских диспетчеров

Прокуроры Польши провели допрос авиадиспетчеров Виктора Рыженко и Павла Плюснина, работавших на аэродроме «Смоленск-Северный» в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Допрос Рыженко длился восемь часов. Ему предстоит еще одна встреча с прокурорами, в ходе которой диспетчер ответит на дополнительные вопросы. Плюснина, который руководил полетами 10 апреля 2010 года на «Северном», допросили раньше — в понедельник, 7 февраля.



О допросе еще одного диспетчера Николая Краснокутского, чей голос присутствует на расшифровке переговоров между смоленским аэродромом и польским Ту-154, не сообщается.



Предполагалось, что Польша представит свой собственный окончательный отчет о причинах катастрофы под Смоленском в течение февраля. Однако по техническим причинам публикацию отложили на несколько недель. Причиной задержки стала неполадка одного из приборов на втором польском Ту-154, идентичном тому, что разбился под Смоленском.