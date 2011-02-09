Украина слабо готовится к зоне свободной торговле

Уровень подготовки создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом является очень низким.

Об этом заявил президент Виктор Янукович во время совещания в администрации президента о ходе подготовки и путей активизации переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, передает «Украинская правда».

«Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом - этот вопрос сегодня является одним из ключевых приоритетов в деятельности нашего государства», - заявил Президент.

«Тот уровень, который сейчас является в решении этого вопроса - очень низкий. И я хочу придать импульс нашим внутренним экономическим преобразованиям, чтобы приблизить этот вопрос до логического завершения», - отметил Янукович.

Обращаясь к участникам совещания, президент уточнил, что хотел бы услышать подробную информацию о нынешнем состоянии переговоров, а также об имеющихся проблемах.

«Если ощущается замедление процесса, то должна быть понятной его причина», - сказал Янукович, добавив, что ожидает от присутствующих предложений по «видению путей решения этого вопроса».

Президент отметил, что сейчас о ходе переговорного процесса поступают различные, иногда «очень противоречивые сигналы с разных сторон», и подчеркнул, что украинская сторона должна защитить национальные интересы.

«Безусловно, нам надо защитить наши национальные интересы во время этих переговоров, но цель достичь логического завершения процесса, т.е. подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС - она остается», - резюмировал он.