Первый Национальный отрезал от украинского языка 20%

Национальная телекомпания Украины уменьшила процент вещания на украинском языке.

Соответствующее решение было принято на заседании Национального совета в связи с изменением программной концепции вещания, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информацию НТКУ.

Процент вещания на украинском языке уменьшен с 95% до 75% общего объема суточного вещания.

Кроме того, телекомпания увеличила долю информационно-аналитических и публицистических передач, развлекательно-музыкальных, уменьшив при этом трансляцию культурных передач и научно-просветительских.

Как пояснил на заседании регуляторного органа замгендиректора НТКУ Евгений Буцан, основная задача телеканала сейчас - это развитие и поднятие рейтинга, упорядочение и повышение качества собственного продукта.

Изменения по проценту вещания на государственном языке объясняются тем, что канал привлекает определенное количество программ других производителей.

Например, передачи «Шустер Live», «Авто лайф», «О кино» изготавливаются на русском языке.

Однако, как отметил Буцан, все собственные передачи НТКУ изготавливаются украинском языке.

Также компания планирует ведение определенного количества программ на языках национальных меньшинств. Продолжаются переговоры с еврейской и венгерской общинами, планируется обмен программами с телеканалами Польши.