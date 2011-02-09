Король Иордании принял присягу у нового правительства

Король Иордании Абдалла II привел к присяге новое правительство во главе с отставным генералом Маруфом Бакхитом. Новый премьер-министр, сформировавший Кабинет министров по приказу главы государства, сменил на посту отправленного в отставку Самира Рифаи, передает РБК.

В ходе формирования правительства новый премьер предложил несколько должностей исламистской оппозиции, которая бойкотировала ноябрьские парламентские выборы. Однако оппозиция отказалась, заявив, что присоединится к правительству только в том случае, если все его члены будут избраны народом, а не монархом.

Бакхит заявил, что целью нового правительства станет смягчение цензуры и ограничений на политическую деятельность, а также расширение гражданских свобод.

Ожидается, что новый Кабинет министров замедлит ход реформ свободного рынка, проводимых Международным валютным фондом (МВФ), а также расширит программу субсидий для провинциальных и племенных территорий, находящихся вдали от городов, поддерживаемых монархом. Также, по мнению аналитиков, новое правительство сохранит традиционную поддержку политического курса США в отношении Иордании.

1 февраля 2011 г. Абдалла II принял решение о роспуске правительства на фоне массовых акций протеста в стране. Недовольство населения условиями жизни в Иордании, в том числе повышением цен на топливо и продовольствие, вылилось в демонстрации на улицах страны. Демонстранты требовали отставки правительства, что было выполнено спустя неделю массовых акций протеста.