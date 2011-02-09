Госкомцен: У нас своя методика подсчета

Данные о росте цен на товары Государственной инспекции по контролю за ценами не могут совпадать с данными Государственного комитета статистики, поскольку рассчитываются по другим группам товаров и по другой методике.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Госкомцен Александр Савицкий.

«У нас своя методика, свои объекты, которые отличаются (от объектов и методики Госкомстата – ред). У нас меньше охват по населенным пунктам, другие наименования товаров. Это совершенно разные вещи. Конечно, данные не будут совпадать. Мы даем темпы роста абсолютной цены, а Госкомстат - индекс инфляции. Это абсолютно разные показатели», - сказал Савицкий.

Кроме того, он отметил, что данные Госкомцен носят исключительно оперативный характер.

«Моя информация оперативная. А у них (у Госкомстата – ред.) официальная, которая потом используется при начислении всех пособий, индексации зарплат и так далее», - подчеркнул начальник Госкомцен.

Он уточнил, что Госкомцен производит расчеты по международной методике и группам товаров, которые утверждены постановлением №803 от 2002 года.

Напомним, сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что правительство по поручению премьер-министра Николая Азарова выясняет вопрос о расхождении данных Государственного комитета статистики и Государственной инспекции по контролю за ценами по ценам на продукты питания.