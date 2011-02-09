В России возбудили дело против Газпром нефти: ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ приняла решение о возбуждении дел в отношении трех нефтяных компаний – «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В конце декабря ФАС по результатам предварительного анализа направила письма нефтяным компаниям с требованием о разъяснении причин повышения цен и предостережением от их необоснованного роста, напоминает ведомство.

«Однако рост цен продолжился и с октября 2010 года по конец января 2011 года составил 53% на зимнее дизельное топливо. Цены на авиакеросин за это же время выросли более чем на 30%», - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольная служба отмечает, что объективные причины роста цен на авиакеросин и дизельное топливо - внешняя конъюнктура и увеличение акцизов - лишь частично могут объяснить действия нефтяников.

Есть у ФАС претензии и к практике биржевой торговли - это недостаточный объем предложения, отсутствие анонимности торгов, нерегулярность продаж, совершение крупных адресных сделок, которые не позволяют получить рыночных котировок по нефтепродуктам..