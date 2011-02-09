На юго-западе Египта расстреляно 5 демонстрантов

В среду полиция открыла огонь по толпе демонстрантов численностью в три тысячи человек в городе Вади аль-Джадид на юго-западе Египта, в результате чего были убиты пять участников акции протеста, сообщает Al Jazeera.

Столкновения с человеческими жертвами произошли на фоне митинга на площади Тахрир в Каире, в котором принимают участие десятки тысяч человек. Как отмечает ВВС, сотни человек окружили государственные учреждения, включая здание парламента и правительства. В них, правда, к вечеру уже никого нет. Акция протеста уже вышла за пределы площади Тахрир.

В результате митингов противников Хосни Мубарака, в ходе которых, по оценкам правозащитников, за последние две недели погибли около 300 человек, президент Египта заявил, что ни он, ни его сын не будут участвовать в выборах президента в сентябре.

Власти страны тем временем ведут переговоры с широким кругом оппозиционных сил, включая исламистскую партию «Братья-мусульмане», о будущем политической системы Египта.

По материалам «Газета.ру»