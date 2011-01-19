Неправительственное купание

Это один из двенадцати главных церковных праздников года. 19 января в храмах освящается вода, и считается, что сегодня она имеет целительную силу. Традиционно в этот день христиане окунаются в проруби. Правда, в этом году не везде в Украине пришлось их рубить – на дворе +2С.

К 12.00 на Оболонскую набережную приехал митрополит Владимир (УПЦ МП). За ним с огромным букетом белых роз сразу же после заседания Кабинета Министров премьер-министр Николай Азаров. Напомним, Президент Украины Виктор Янукович находится в Японии с четырехдневным визитом.

Торжественная служба состоялась у подножия Свято-Покровского храма. На ней вместе с премьером Азаровым присутствовали глава КГГА Александр Попов, первый вице-премьер Андрей Клюев, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, члены правительства, депутаты и главы районов столицы.

После службы Владимир провел обряд освящения воды в реке, читая молитвы над лункой, вырубленной в форме огромного креста. После чего все желающие могли окунуться в воду. Хотя среди чиновников таких смельчаков сегодня не нашлось. «Николаю Яновичу приходилось опускаться в прорубь, но традиции у него такой нет. И сегодня он этого делать не станет», – заранее предупредил пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

А вот во время президентства Виктора Ющенко первые лица государства и Киева регулярно окунались в крещенскую воду. Вот и в этом году Виктор Андреевич не изменил традиции – нырнул в воду, правда, не в Феофании или Пуще-Озерной, а в небольшом озере в Мамаевой слободе в Киеве.

А вот в Гидропарк, где в полдень, по предварительной информации, должен был плавать Ющенко, пришли сотни киевлян. Здесь отслужил праздничную службу Патриарх Филарет (УПЦ КП)

На детском пляже был развернут флаг Украины, а после скандирования «Героям слава, смерть ворогам!» некоторые бросались в воду.

После купания люди одевались потеплее и могли позволить себе 50 граммов медовухи. Ее продавали в палатках, стоящих неподалеку. Так же некоторые «моржи» устраивали застолье прямо под открытым небом около воды.

Сегодня в Гидропарке купались и писатели. Братья Капрановы и Андрей Курков совершили крещенский заплыв. «Гидропарк кишит людьми, в сумках у которых звенят бутылки праздника. Напротив Лавры к воде подошла процессия, возглавляемая тремя в рясах, первый нес икону. Сами они не купались. Ну а издательско-писательская команда в воду забегала весело. Спасибо за коньяк, а девушкам – за глинтвейн!» – спустя время написал у себя на странице в Facebook сам Курков.