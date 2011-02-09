Леонид Черновецкий и его «молодая команда» собрались в Верховную Раду

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что он по-прежнему общается с членами своей команды

Об этом столичный голова рассказал в эфире 5 канала.

«Я ни с кем не утратил связи, со всеми встречаюсь. Я выпустил хороших управленцев и политиков», - отметил мэр.

Среди таких «блестящих политиков» он назвал Олеся Довгого и Ирену Кильчицкую.

На вопрос, будет ли баллотироваться в Верховную Раду именно с этими политиками, Леонид Черновецкий ответил: «Пойду не только с ними, но и со многими представителями своего блока».

Свою команду он также назвал «самой яркой».

По материалам Comments.ua