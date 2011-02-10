Правозащитники узнали о пытках арестованных в Египте демонстрантов

Египетские военные содержат под стражей участников антиправительственных выступлений и применяют к ним пытки. С таким заявлением выступила в среду, 9 февраля, международная правозащитная организация Human Rights Watch. Речь идет о сотнях и, возможно, даже тысячах задержанных демонстрантов.

Ранее было известно о задержаниях в Египте правозащитников и журналистов, однако многие из них уже находятся на свободе. По данным же Human Rights Watch, солдаты часто задерживали мирных жителей, и многие из них до сих пор находятся под стражей, сообщает Lenta.ru.

По словам представителя организации, военные брали под стражу тех, кто нарушал комендантский час, а также людей, вступавших с ними в словесные перепалки, и просто «подозрительно выглядящих» демонстрантов.

Бывшие задержанные рассказали журналистам газеты, что, будучи под стражей, подвергались жестокому обращению. Речь шла, в частности, о случаях избиения и применения к задержанным электрошока. По словам пострадавших, солдаты обвиняли их в сотрудничестве с иностранными силами, в том числе с исламистским движением ХАМАС и Израилем.