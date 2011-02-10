КНДР прекратила переговоры с Южной Кореей

КНДР объявила в четверг, что прекращает военные переговоры с Южной Кореей, обвинив Сеул в отсутствии серьезного намерения улучшить отношения.

Заявление Пхеньяна было передано государственными СМИ, через день после провала первых за многие месяцы переговоров представителей вооруженных сил двух стран, сообщает Газета.ru.

Предполагалось, что эта встреча заложит основу для переговоров на более высоком уровне, но стороны не смогли прийти к согласию относительно программы этих переговоров.

Отношения между Северной и Южной Кореями обострились после атаки КНДР, в результате которой погибли десятки военных моряков, и обстрела Северной Кореей южнокорейского острова, из-за чего были убиты четыре человека.