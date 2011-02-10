Черновецкий больше не пойдет в мэры

Мэр Киева Леонид Черновецкий не будет принимать участие в выборах городского головы в 2012 году. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Скорее всего, я в 2012 году я на пост мэра баллотироваться не стану, но в парламент - наверняка», - сказал Черновецкий.

Свое решение столичный градоначальник объяснил тем, что «сегодняшние полномочия мэра недостаточны для того, чтобы я мог выполнять все поручения киевлян».

При этом Черновецкий подчеркнул, что выборы мэра Киева должны состояться в 2012 году. «Я думаю, неправильно будет, если выборы состоятся после 2012 года. Это будет противоречить логике местного самоуправления», - сказал он.

Говоря о том, с кем он пойдет на парламентские выборы, мэр Киева отметил, что это будут члены его команды.