Черновецкий рассказал, как уважает Попова

Для Киевского городского головы Леонида Черновецкого не было неожиданностью назначение Александра Попова первым заместителем главы КГГА. Об этом мэр Киева заявил в интервью 5 каналу.

В частности, Черновецкий отметил: «Еще за полгода до выборов Янукович мне рассказывал о Попове, как о хорошем хозяйственнике и предлагал мне его тогда на должность первого заместителя главы КГГА. Поэтому назначение мне его первым заместителем было для меня ожидаемым».

Кроме того, столичный градоначальник высказал мнение относительно того, что не было необходимости разделять полномочия мэра и главы КГГА. «Для меня было разочарованием, когда Верховная Рада Украины разделила мои полномочия. На самом деле, я полагаю, в этом большой необходимости не был. У нас с Поповым, когда он был первым заместителем, и сейчас, когда он глава администрации сложились хорошие партнерские, уважительные отношения я отношусь к нему с уважением», - сказал Черновецкий.

Также он подчеркнул, что сам бы не смог добиться финансирования достройки многих социально-эконмических объектов столицы. «Я бы, наверное, не смог решить массу вопросов, в том числе и о финансировании достройки важных социально-экономических объектов в Киеве без Попова. Он член Партии регионов, он хозяйственник, он разговаривает на одном языке с членами правительства, а я никогда мил для власть имущих не был, Большая заслуга, что достроены метро и развязки, принадлежит Попову», - подытожил мэр Киева.