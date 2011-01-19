МАК: диспетчеры не виноваты

Претензии поляков

В момент публикации этого материала в парламенте Польши начинается спецзаседание, посвященное гибели экс-президента Качинського. По его итогам польский политикум определится с официальной реакцией страны на доклад Межгосударственного авиационного комитета, возлагающий вину за произошедшее на ошибку пилотов. Напомним, по итогам этого доклада премьер-министр РФ Владимир Путин закрыл российскую Госкомиссию по расследованию причин трагедии. Польская Госкомиссия, возглавляемая министром внутренних дел Ежи Миллером, еще работает. И должна опубликовать свои выводы в феврале.

Как уже писал «Главред», у поляков есть свои претензии к отчету МАК. Родственники Качинського и его коллеги по партии «Право и справедливость» практически обвиняют Россию в гибели политика открытым текстом. Тогда как в речах руководства страны, включая президента Бронислава Коморовского, звучат более дипломатичные нотки с попыткой одновременно признать определенную вину российской стороны и призвать соотечественников не слишком раскручивать эту тему. «Не следует искать виновников катастрофы, необходима коллективная мудрая работа», - говорит Коморовский, уверяя сограждан, что главное – избежать подобных трагедий в будущем. И именно с этой целью, по его словам, Польша готовит собственный отчет.

Глава польской госкомиссии, министр Ежи Миллер сетует на то, что доклад МАК не упоминает о вине диспетчеров и технического оснащения аэропорта. «Диспетчеры действовали под большим давлением и совершили много ошибок, не оказав поддержки экипажу во время подхода на посадку в трудных погодных условиях», - говорит он. В частности, по его словам, команды отдавались с опозданием (так команда «Горизонт» была отдана уже тогда, когда самолет был ниже линии приземления на 70 метров).

Дабы опровергнуть претензии польской стороны, Межгосударственный авиационный комитет сам опубликовал записи переговоров диспетчеров. Прокомментировав, что ничего, заслуживающего обвинений, в них нет.

Что было на записях

На сайте МАК выложены три расшифровки записей переговоров диспетчеров «Смоленска-Северного» - записи открытого микрофона, записи телефонных разговоров и записи радиопереговоров. Согласно сообщению на сайте, они сделаны с электронной копии записей. Аналогичная была передана польской стороне. Также польские специалисты, по заявлению МАК, работали в их офисе с рабочими версиями выписок.

Согласно разговорам на опубликованных расшифровках, погода в Смоленске начала ухудшаться приблизительно за полтора часа до произошедшей катастрофы. Причем значительно резче, чем предполагала метеослужба. «Я ***** от нашего метео», - прокомментировал ситуацию на записи диспетчер по фамилии Плюснин. За это время успел сесть самолет Як-40 с польскими журналистами. Российский Ил-76, который должен был садиться после него, сесть не смог и ушел на другой аэродром.

Полковник Николай Краснокутский, фактически руководивший в тот момент диспетчерами, не вел никаких дополнительных переговоров в момент, непосредственно предшествующий посадке, как на то намекала польская сторона. Правда, за час до катастрофы диспетчеры, увидев резко ухудшившиеся погодные условия, попытались связаться с «центром» и перенаправить самолет с президентом Польши на любой соседний аэродром. Новость о том, что самолет все-таки направлен именно к ним, в «Смоленск-Северный», стала для диспетчеров и Краснокутского неприятным сюрпризом. Свою роль сыграло то, что прямой связи с Москвой у аэродрома не было, и просьбы перенаправить президента диспетчер передавал через третьи руки коллег. «Им надо как-то передать, пока они работают нормально, блин, что у нас туман, видимость менее 400 , чего его к нам сейчас гнать? Если он русский еще не знает, то это будет вообще», - свидетельствует запись.

Командир борта Ту-154 Аркадиуш Протасюк русский знал. Буквально через две минуты после того, как диспетчеры узнали, что поляки все-таки будут садиться у них, он вышел на связь и запросил данные о погоде. Получив их, заявил, что будет уходить на посадку, а в случае неудачи пойдет на второй круг. За четыре минуты до катастрофы диспетчеры «Смоленска-Северного» выяснили, что на «Смоленске-Южном» туман стал спадать. Однако у них самих видимость по-прежнему составляла менее двухсот метров.

На тот момент диспетчеры уже явно были уверены, что сесть в таких условиях борт не сможет. Однако они, видимо, надеялись на то, что пилот сам разберется в ситуации, и не стали предупреждать его отдельно. «Ты, главное, дай ему на второй круг, значит, на второй круг и все, а там дальше сам принял решение, пусть сам и решает», - сказал Краснокутский. Юридически здесь все правильно: решение о посадке международных рейсов в таких условиях принимает исключительно пилот. Диспетчерам достаточно предупредить о тяжелых метеоусловиях. И они это сделали, заявив «…туман, видимость 400 метров» (что ниже всех допустимых норм). С другой стороны, поляки не зря подчеркивали, что российские диспетчеры никак не обозначили Протасюку их сомнения.

Сразу после этого польский борт сообщил: «Шасси, закрылки выпущены», на что получил ответы: «Полоса свободна» и «Посадка дополнительно, 120,3 метра» (то есть посадка по решению пилота). На «Фары включите!» польский пилот ответил «Включены». Менее чем через минуту последовали слова диспетчера «Контроль высоты, горизонт!» и «Уход на второй круг». Но их уже некому было услышать. Дальнейшая расшифровка записи открытого микрофона фиксирует долгий и отборный мат.

Правы обе стороны?

С записями переговоров произошел тот случай, когда обе стороны в споре используют один и тот же аргумент для подтверждения своей правоты – просто по-разному его интерпретируют. При желании можно понять и польскую сторону, сетующую на технические проблемы российского аэродрома. Возможно, если бы полковнику Краснокутскому не приходилось играть в «испорченный телефон», борт Качинського развернули бы вовремя. Метеослужба также не смогла вовремя спрогнозировать туман. Однако этих аргументов недостаточно для серьезного обвинения.

Главный предмет спора – компетентность действий российских диспетчеров с юридической и профессиональной стороны. Должны ли они были отдельно предупредить польский борт о том, что посадка решительно невозможна, или достаточно было просто сообщить данные о плохой видимости? Россияне настаивают, что последнего хватило бы, поляки сомневаются. Интерес здесь представляет мнение заслуженного летчика-испытателя РФ и СССР Магомета Толбоева, который утверждает, что польские пилоты делали все правильно и могли бы сесть даже в таких тяжелых условиях, если бы не забыли отрегулировать приборы, переставив давление под стандарты российского аэродрома.

Что до аргументов Ежи Миллера относительно запоздалых команд диспетчеров, то записи их не подтверждают и не опровергают, поскольку по ним нельзя определить конкретную позицию самолета на момент каждой реплики. К сожалению, часть технической информации о посадке была безвозвратно утрачена – по словам поляков, сотрудники аэропорта не смогли предоставить записи данных радаров из-за заевшей в тот день пленки.