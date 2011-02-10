Киевский городской голова Леонид Черновецкий опасается политических репрессий. Об этом мэр Киева заявил в интервью 5 каналу.

В частности, Черновецкий отметил: «Положа руку на сердце, я думаю, что сегодня нет ни одного известного политика, имеющего свою точку зрения, который бы ни боялся, не ожидал политических преследований».

«Я не называю конкретных фигур, которые могут инициировать такие процессы. Просто сама обстановка такова, что не опасаться этого, я бы сказал, что это не правда. Еще больше я боюсь за своих детей и внуков. Хочу, чтобы они жили в Украине, и не имели из-за меня никаких проблем», - подчеркнул столичный градоначальник.

Ранее Леонид Черновецкий заявил о преследовании властями своей команды. «Я буду требовать прекращения преследования членов моей команды. Я много думал и все же у меня есть ощущение, что преследования имеют место, во всяком случае в отношении двух членов моего блока. Это я говорю ответственно, как бывший работник прокуратуры», - сказал он.