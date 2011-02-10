Регионал разрешил рассказывать анекдоты о Януковиче

В Партии регионов считают, что демократия в Украине процветает, потому что о Президенте Викторе Януковиче можно рассказывать анекдоты и за это ничего не будет. Такое мнение высказал народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

Как пишет «Сегодня», в частности, Стоян отметил: «Это полное вранье, что за этот год президентства Януковича мы приблизились к диктатуре».

«Если речь идет об уголовных делах, которые заведены против оппозиционеров, то мы изначально говорили об этом, что это будет. И предыдущая власть выступала с лозунгом «Бандитам тюрьмы». А те, кто считает, что это политический заказ, то могут это в суде опровергнуть», - подчеркнул он.

«У нас свобода слова остается, свобода мысли остается. Януковича, кто хочет, критикует, анекдоты о нем рассказывают. И я не слышал, чтобы за это привлекли к ответственности», - отметил он.

«Сегодня я наоборот слышал заявление одного из представителей Европарламента, правда, не помню кого, что Украина идет демократическим путем, что она открыта и по своим действиям и развитию догоняет Польшу», - подытожил депутат.