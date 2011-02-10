Черновецкий заверил, что не крал землю у киевлян

Киевский городской голова Леонид Черновецкий опроверг обвинения в разбазаривании земли. Об этом мэр столицы Украины заявил в интервью 5 каналу.

В частности, Черновецкий отметил: «Все решения относительно земли принимались строго в соответствии с действующим законодательством».

«Есть такая деталь, во многих странах, где я был, там не допускается аренда земли, ты можешь купить землю у государства или частного лица - аренда не допускается. Аренда - это открытая возможность обойти бюджет. Но аренда соответствует нашим законам, и предприятие, которое хочет получить аренду - имеет все законные основания. Те, кто говорят, что земля была украдена имеют в виду именно институт аренды», - пояснил градоначальник.