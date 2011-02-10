Черновецкий требует от нынешней власти уважения

Нынешний мэр Киева Леонид Черновецкий не собирается дестабилизировать ситуацию в столице досрочными выборами, пока руководство города принимает по большей части позитивные решения. Об этом он сказал в эфире «5 канала», сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

В то же время Черновецкий заявил, что при этом будет требовать от власти относиться к нему как к полноценному политику и действующему мэру.

«Я хочу вам сказать, что пока в управлении Киевом будут в большинстве своем положительные решения, я не дам никому дестабилизировать ситуацию через досрочные выборы мера. Хотя я буду требовать от власти прекратить ширмование меня как политика и как главы Киевсовета. Мэром я могу назваться только условно», - сказал мэр.

Напомним, Черновецкий также заявил, что опасается политических репрессий.