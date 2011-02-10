Тарасюку жалко украинских дипломатов, которых заставляют лезть в политику

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк призвал украинских дипломатов не поддаваться на провокационные толчки со стороны Администрации Президента. Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили «Гларведу» в пресс-службе телеканала.

По словам Тарасюка, ему досадно, когда он становится свидетелем того, как украинских дипломатов вынуждают включаться во внутриполитическую борьбу, как это случилось, в частности, в Париже (Посольство Украины во Франции выступило с заявлением, в котором обвинило французских политиков и журналистов в давлении на суд, который запретил Юлии Тимошенко поездку в Брюссель. - Ред.).

«Я считаю недопустимым сам факт того, что украинских дипломатов, украинские заграничные учреждения Министерство иностранных дел вынуждает включаться во внутриполитическую борьбу. Это позорно. Это дискредитирует украинскую дипломатию, Я призываю МИД, украинских дипломатов не поддаваться на провокационные толчки со стороны Администрации Президента», - сказал экс-министр.

Напомним, 8 февраля Посольство Украины во Франции разослало французским СМИ обращение, в котором отмечалось, что лидер «Батькищины» Юлия Тимошенко использует открытые криминальные дела и, в частности, отказ посетить Брюссель, чтобы увеличить популярность своей партии.