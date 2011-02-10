Американцы признались, что уже не могут влиять на Украину - Рыбачук

Влияние Соединенных Штатов Америки на Украину очень ограничено, в то время как Европейский союз может влиять на ситуацию в нашей стране. Об этом, как заявил в эфире ТВіэкс-вице-премьер-министру Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рибачук, рассказали американские политики во время его визита в Вашингтон.

«Есть определенный лимит политического капитала, который США могут применять», - сказал Рибачук.

При этом он подчеркнул, что период реверансов в сторону Президента Януковича т американских и европейских политиков закончился.

«Если еще во время Брюссельского саммита Украина-ЕС мы от США и европолитиков видели определенные реверансы в сторону Президента Януковича, выдавался определенный кредит доверия, то после Нового года, с началом откровенных политических репрессий, нет. Как сказал один европейский дипломат, в Европе нет таких стран, где оппозицию сажают в тюрьмы», - сообщил Рибачук.

Он также согласился с тем, что власть зря пытается произвести впечатление на международной арене, что в Украине все прекрасно.

«Это в духе идеологии «Ганизма германизма», как я ее назвал. В настоящий момент уже пошло письмо от украинских депутатов в ответ на заявление Бузека (президент Европарламента. - Ред.) с уверениями, что в Украине демократия, свобода, что мы безгранично отданы делу евроинтеграции и все замечательно» - сыронизировал политик.

Напомним, ранее президент Европарламента Ежи Бузек заявил, что Европейский союз больше не делает ставку на Украину.