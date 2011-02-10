«Это уголовное дело реабилитировало меня» - Тимошенко в The New York Times

«Янукович считает, что если бросит меня за решетку, то сможет пойти на следующие выборы без конкуренции», - заявила в интервью американскому изданию TheNew York Times Юлия Тимошенко. В то же время экс-премьер отметила, что выдвинутые в ее адрес Генпрокуратурой обвинения только доказывают, что «не все политики в Украине коррумпированы».

«Правда в том, что это уголовное дело реабилитировало меня», - приводит издание слова Юлии Тимошенко.

Конфликт между Тимошенко и Януковичом отображает географическое деление Украины, отмечает Клиффорд Дж. Леви в статье под названием «В Украине усиливается давление на оппозицию». Он подчеркивает, что возбуждение уголовных дел против оппозиционных деятелей вызывает обеспокоенность западных правительств, а западные дипломаты, в частности, указывают, что «оранжевые», когда были при власти, могли с таким же рвением преследовать Виктора Януковича, однако оставили его в покое.

В то же время действующая власть отрицает преследование оппозиции по политическим мотивам. Автор статьи приводит слова министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который отметил: «Особенно в течение последних пяти лет в обществе создалось впечатление, что правительственные чиновники по сути защищены от судебного преследования. Мы должны послать серьезный сигнал обществу, что такое поведение неприемлемо».

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