Кроме соборности, никаких провокаций

Организаторы субботнего Вече «От соборности украинских земель - к единству украинской нации» раздают обещания, что называется, в охотку: свезти в Киев 10 тысяч людей, не давать преференций ни одному из политиков и не допустить провокаций.

Согласно задумке организаторов, в День соборности и 92-й годовщины провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР на Софийской площади сначала пройдет молебен, потом выступят политики и делегаты от регионов. Их спичи «разбавят» несколько концертных номеров. Никаких провокаций на улице и никаких конфликтов внутри оргкомитета не будет, заверил координатор Комитета защиты Украины, депутат двух созывов Михаил Ратушный.

Но факты упрямо свидетельствуют об обратном. Конфликт, как поведали СМИ, разгорелся уже по поводу очередности выступлений. «Тимошенко, Яценюк, Тягнибок, Тарасюк, Наливайченко», - зачитывал список глава Комитета Дмитрий Павлычко. Но с таким порядком не согласилась член НУНС Лилия Григорович: «Простите, но «Наша Украина» набрала больше, чем Народный рух. Почему Тарасюк идет перед нами?». На место в списке перед Тарасюком претендовала также Украинская народная партия. Павлычко пришлось переписывать список заново. У самых импульсивных начали сдавать нервы. Глава Союза офицеров Украины Вячеслав Билоус покинул заседание со словами: «Что за путаница! Вы тянете на сцену тех, кто вам выгоден. Вот Ратушный, он от кого вообще выступает?». На что тут же получил гневную отповедь Павлычко: «Вы что, считаете, что Ратушный не имеет права выступать? Это вы не имеете, потому что мешаете нам тут». Перепалка закончилась невеселой констатацией Билоуса на выходе: «Шпана собралась».

Ссоры и перепалки внутри оргкомитета – явление обыденное. Более важен другой аспект — будут ли беспорядки, которые могут стать поводом для применения силы со стороны властей? И, соответственно, как далеко готова зайти власть против зачинщиков акции?

Безусловно, «масла в огонь» подлил министр внутренних дел Анатолий Могилев. Выступая в парламенте 14 января, он предупредил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, 22 января, во время массовой акции оппозиции может быть преднамеренно спровоцировано кровопролитие. При этом Могилев предупредил, что милиция намерена задокументировать все факты правонарушений, и все их участники будут отвечать перед законом. Правда, днем позже министр фактически дезавуировал собственное резонансное заявление, заверив, что кровопролития 22 января не будет…

Хотя и без выступления министра было очевидно, что власти очень хорошо осведомлены о планах оппозиции на 22 января. Как рассказал Александр Данилюк, один из организаторов «предпринимательского» Майдана, власть препятствовала проведению семинара для координаторов областей — рядом дежурило авто со спецтехникой для «прослушки», председатель сельсовета пытался получить списки участников. Позднее СБУ провела «профилактические беседы» с восемью координаторами, а за одним из них была установлена слежка.

Об информированности власти о планах оппозиции говорит также «слив» в прессу через Харьковскую правозащитную группу служебного приказа № 266/рт от 10 января, которым гаишникам предписывалось не допускать въезд в столицу 22 января «технически неисправного» транспорта.

Оппозиционеры уверены, что все эти приготовления имеют целью отговорить киевлян приходить на акцию, заявил на общей пресс-конференции доктор права, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко. И тут же успокоил: «Принимаются меры, чтобы не было провокаций. Если кто-то и планирует провокации, так это те, кто заявляет о возможности кровопролития».

Замглавы ВО «Свобода» Андрей Мохник также публично «расписался» в мирных намерениях партии. Отвечая на вопрос «Главреда», возможно ли повторение в Украине «белорусского сценария», когда власть намеренно инициирует провокации и беспорядки, которые станут поводом для применения силы, политик признался, что с провокациями спецслужб действительно сложно бороться. Самым лучший способ защиты от них - приходить на митинг группами и контролировать ситуацию и людей вокруг.

При этом, как сказал «Главреду» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, в Беларуси, России и, вероятно, в Украине могут применяться похожие схемы массовых акций. «Просматривается определенный отработанный трафарет: массовый митинг или демонстрация, сопровождаемая столкновением с силами правопорядка и ведущая к разгону демонстрации, арестам активистов и наиболее активных участников», - подчеркнул эксперт.

О возможности применения этой схемы оппозицией и готовности к ней власти как раз и свидетельствует выступление Могилева в парламенте, уточнил эксперт. Что касается предположений о том, что МВД само планирует провокации против оппозиции, то их эксперт отверг сразу же, сославшись на то, что «сегодня любые столкновения и инциденты крайне невыгодны Президенту и правительству».

Правда, здесь следует сделать небольшую ремарку: власть, разумеется, понимает, что разгон митинга не добавляет ей поддержки на Западе. Но власть далеко не так едина, как клянутся ее представители. Пророссийская ее часть в ситуации, когда Украина подходит к решению невыгодных для России вопросов, например, о зоне свободной торговли с ЕС, может попытаться сорвать диалог, а мирная акция может стать для этого отличным поводом.

В свою очередь, как заявляет Толстов, в ЕС и США наметился крен к более активному продвижению темы демократии. Об этом прямо свидетельствуют результаты визита еврокомиссара Фюле в Киев и косвенно - освобождение из-под стражи экс-министра экономики Украины Богдана Данилишина по решению Пражского городского суда. Соответственно, со стороны Запада можно также ожидать «усиления давления на Украину с целью торможения и срыва украинско-российских проектов секторальной интеграции в ряде отраслей экономики и предотвращения любых перспектив присоединения Киева к Таможенному союзу», констатировал эксперт.

В любом случае попытки использовать акцию в более широком международном контексте исключать нельзя. Но если власть решится на провокации - «пусть не обижаются», предупредил Мохник. «За провокациями последуют репрессии, а потом украинская революция. Еще Наполеон говорил, что власть не может долго сидеть на штыках», - процитировал полководца один из лидеров ВО «Свобода». Правда, на этот счет есть другое, не менее известное изречение - «винтовка рождает власть» (Мао Цзэдун).