Тигипко: О вступлении Украины в НАТО речь не идет

Сотрудничество Украины с НАТО развивается, но о вступлении страны в Альянс никто не говорит.

Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко, выступая в вечерней передаче новостей Эстонского телевидения, передает Интерфакс-Украина.

«Наше сотрудничество с НАТО развивается по ежегодным программам, а за последний год это сотрудничество даже усилилось», - сказал Тигипко.

«Это сотрудничество мы не собираемся сворачивать, а наоборот будем его развивать, и это нравится военным, так как мы видим хорошие стандарты для вооруженных сил Украины», - отметил политик.

Однако, по его словам, «никто не говорит о вступлении Украины в НАТО, потому что это решение не популярно среди населения Украины, порядка 70% людей не хотели бы этого, возможно потому, что это явно ухудшит отношения с Россией, а с Россией нам нужны хорошие отношения».

«В этом году мы имеем возможность получить ассоциированное членство в Европейском союзе, которое будет включать в себя зону свободной торговли. Это можно назвать последней ступенькой перед вступлением в Европейский союз», - добавил вице-премьер.