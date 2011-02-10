Бродский о голографической защите: Наконец я этого добился

Кабинет Министров Украины принял постановление об отмене обязательной голографической защите документов. Об этом сказал глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, сообщили «Главреду» в пресс-службе ведомства.

«Лед треснул! Обязательная голографическая защита документов отменяется. Наконец я этого добился», - заявил Бродский, комментировал принятое Кабмином постановление относительно отмены обязательной защиты голографическими элементами большого перечня документов и товаров.

«Не успел я на днях сделать заявление, что в Минюсте на более двух месяцев зависли документы по этому вопросу, как их поставили в повестку дня заседания Кабмина и уже приняли. С чем я всех украинцев и поздравляю!» - сказал Бродский.

Напомним, 9 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым признал утратившими силу ряд актов и постановлений правительства относительно защиты документов и товаров голографическими защитными элементами. В пакет документов, которые рассматривал Кабмин, также входил проект указа Президента, которым отменяется указ Президента от 15 ноября 2000 года № 1239 «О защите документов и товаров голографическими защитными элементами». Правительство будет рекомендовать главе государства его утвердитьть.