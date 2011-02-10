Умер экс-глава Львовской ОГА Петр Олийнык

Сегодня, 10 февраля, утром на 54 году жизни умер бывший глава Львовской облгосадминистрации и один из лидеров «оранжевой революции» Петр Олийнык, сообщила Интерфакс-Украина экс-пресс-секретарь покойного Иванка Попович.

По ее данным, Олийнык скончался в одной из клиник Австрии. Решается вопрос о перевозе теле в Украину.

На протяжении последних лет Олийнык лечился от онкологического заболевания.

Олийнык был городским главой Червонограда, народным депутатом Украины и главой Львовской облгосадминистрации в 2005-2008 годах.