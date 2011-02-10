Лидеры стран еврозоны 11 марта проведут специальный саммит

Лидеры стран-членов еврозоны проведут специальный саммит 11 марта. Как передает УНИАН, об этом написал в своем микроблоге в Twitter президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

«Я пригласил глав государств и правительств еврозоны на саммит в Брюсселе 11 марта вечером», - написал он.

Ранее предполагалось, что саммит состоится в воскресенье, 13 марта, но, по словам дипломатов, этому воспротивилась одна из больших стран-членов зоны евро.

Ожидается, что в ходе заседания лидеры стран-членов зоны евро согласуют план действий для предупреждения возможных будущих долговых кризисов.