Слияния и поглощения в украинской политике

20 января 2011, 12:10

«Главред» напоминает историю успешных и неудачных партийных альянсов в Украине.

Потенциальное объединение «Фронта змин», УРП «Собор», «Гражданской позиции» и Европейской партии Украины в последние дни – одна из главных тем в политической жизни страны (наверное, потому что парламент на каникулах, а Президент в Японии). Эта информация всколыхнула и других представителей правого фланга украинской политики, прежде всего лидера УНП Юрия Костенко, которого в «союз четырех» не позвали – он тут же объявил о формировании альтернативной группировки из УНП, «За Украину!», «Нашей Украины» и Народного руха. Впрочем, от последних никаких комментариев по этому поводу не поступало – а, по неподтвержденной информации, «За Украину!» начала переговоры с «Фронтом змин», заменив там Европейскую партию Украины Николая Катеринчука. Решили не отставать от правых и украинские левые – создав Координационную «Українську демократичну Лівицю». Состав ее участников явно не дотягивает до столь громкого названия: объединяться решили «Народная власть» Иосифа Винского, СДПУ Юрия Буздугана, СДПУ(о) Юрия Загороднего и «Справедливость» Станислава Николаенко, чей суммарный рейтинг вряд ли превысит полпроцента.

Таким образом, в успех всех этих проектов верится с трудом, тем более что в нашей политике принцип «где два украинца – там три гетьмана» по-прежнему соблюдается почти неукоснительно. «Главред» решил освежить в памяти «слияния и поглощения», происходившие в украинской партийной жизни. К слову, обнаружилась некая закономерность: успехом увенчивались, как правило, попытки объединиться провластных политических сил, хотя не обошлось и без исключений из этого правила.

Партия регионов

Нынешняя партия власти являет собой самый успешный, почти хрестоматийный пример объединения различных политсил с последующим поглощением появлявшихся по ходу партнеров. В 2000 году Партия регионального возрождения Украины решила объединиться с Партией труда (лидер – Валентин Ландик, ныне нардеп от ПР), партией «Солидарность» Петра Порошенко, партией «За Красивую Украину» (лидер – нынешний мэр Киева Леонид Черновецкий) и Всеукраинской партией пенсионеров (лидер – Алексей Капуста). Объединение получило громоздкое название: Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины», впоследствии измененное на ныне известное всем и каждому - Партия регионов. Одновременно ликвидировали и институт сопредседателей (ими были Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко), главой партии стал Николай Азаров. Порошенко, предусмотрительно не распустивший свою «Солидарность», от дел отошел достаточно скоро. В 2005 году ПР поглотила партию «Новая демократия» Евгения Кушнарева и в дальнейшем благоразумно отказывалась от любых межпартийных альянсов, блоков, слияний и т.д., действуя по принципу «кто хочет быть с нами – пусть вступает в наши ряды». Кроме «Новой демократии», немалым успехом в процессе поглощения стала Трудовая партия, которую к «регионалам» привел Валерий Коновалюк. В итоге ПР получила достаточно прочную внутреннюю структуру, которую, тем не менее, иногда омрачают конфликты между местными группировками партийцев.

НДП

Народно-демократическая партия - еще один пример успешного слияния. Создана она была в 1996 году путем объединения Партии демократического возрождения Украины (лидер – Владимир Филенко, ныне нардеп от БЮТ), Трудового конгресса Украины (лидер – Анатолий Матвиенко, ныне опять включившийся в объединительный процесс – см. выше), объединения «Новая волна» (лидер – Тарас Стецькив, ныне депутат-нунсовец) и ряда более мелких организаций. С самого начала альянс задумывался как партия власти, член политисполкома НДП Валерий Пустовойтенко вскоре стал премьер-министром. Параллельно партия стремительно наращивала численность, в основном за счет чиновничьей номенклатуры. Президентские выборы 1999-го вызвали раскол в партии – из нее ушел ряд оппозиционно настроенных по отношению к Кучме деятелей. Тем не менее НДП еще пару лет оставалась на плаву, постепенно теряя влияние в пользу СДПУ(о), однако после Помаранчевой революции была окончательно вытеснена на маргинес.

СДПУ(о)/«Демсоюз»

После парламентских выборов 1998 года в Раде начались хаотичные процессы образования различных депутатских группировок на фоне приближающихся президентских выборов. Достаточно активной была группировка «Возрождение регионов», лидером которой был «директор парламента» Александр Волков. Под эту группировку и была создана партия «Демократический союз», которая вскоре взяла курс на сближение с очень мощной на тот момент СДПУ(о) и даже планировала создать с ней блок на парламентских выборах-2002. Их альянсу способствовал как номенклатурно-олигархический характер обоих партий, так и явная ориентация на Кучму. Однако вскоре по причине интриг в окружении Кучмы влияние Волкова и «Демсоюза» уменьшается, главой партии становится Владимир Горбулин. На выборы партия идет в союзе с ультрамаргинальной Демократической партией Украины, не набирает и одного процента, после чего стремительно уходит с политической арены, как и СДПУ(о).

БЮТ

Нынешняя главная оппозиционная сила в 2001 году образовалась из Форума национального спасения – общественной организации, ставившей целью свержение президента Кучмы. В состав БЮТ вошли «Батькивщина», Украинская республиканская партия, УРП «Собор» (опять-таки вездесущий Анатолий Матвиенко!) и ряд партий помельче. К выборам 2006 года в БЮТ остались лишь «Батькивщина» и Украинская социал-демократическая партия, зато в 2007 году к ним присоединилась партия «Реформы и порядок», потерпевшая ранее поражение на выборах в альянсе с «Порой». Во время премьерства Тимошенко со стороны «Батькивщины» предпринимались неоднократные попытки поглотить своих младших партнеров, однако они наталкивались на их мягкое сопротивление. После победы Януковича на выборах и массовой миграции «тушек» в коалицию, среди ПРПистов не нашлось ни одного предателя, а глава партии Сергей Соболев получил должность премьера оппозиционного правительства. На местных выборах ПРП и «Батькивщина» шли в неформальном союзе, однако перед следующими выборами в Раду они наверняка встанут перед непростой проблемой объединения (ведь блоки к тому времени, скорее всего, запретят). Что касается УСДП, то о ее переходе на сторону коалиции ходило много слухов, которые так и не оправдались, – а лидер партии Евгений Корнийчук ныне находится в СИЗО.

«Наша Украина»

«Помаранчевая» партия больше других говорила об объединении – и сама стала символом раскола в украинской политике. Образовалась «НУ» в начале 2005 года из представителей блока партий «Наша Украина», но не слиянием партий, а на индивидуальной основе. Почти сразу после создания ее лидер Виктор Ющенко начинает разговор о необходимости юридического оформления единой партии, однако дальше деклараций дело не идет. Потом об объединении забывают, чтобы вспомнить перед парламентскими выборами 2007 года, на которые «НУ» идет вместе с восьмеркой других партий: «Порой», Партией защитников отечества, Украинской народной партией, УРП «Собор» (как видим, и тут не обошлось без Анатолия Матвиенко) и другими. До выборов все члены блока на своих съездах дают обязательство начать объединительный процесс сразу после выборов. Однако помешали амбиции отдельных участников блока, да и стремительное падение рейтинга «НУ» параллельно падению рейтинга Виктора Ющенко. В итоге чем дольше идут переговоры, тем на большее количество частей распадается «НУ»: своими проектами обзаводятся Вячеслав Кириленко («За Украину!»), Арсений Яценюк («Фронт змин»), Анатолий Гриценко («Гражданская позиция») и другие. Ссорится с Ющенко и дрейфует в сторону БЮТ «Народная самооборона» Юрия Луценко. Эти процессы ускоряются с появлением альтернативной президентской партии – «Единый центр», куратором которой становится глава Секретариата президента Виктор Балога. После ухода Балоги вместе с «ЕЦ» и сокрушительного поражения на президентских выборах Ющенко снова начинает разговоры об объединении. Однако неотвратимая маргинализация партии оставляет на это мало шансов.

Блок левых сил

Разговоры об объединении левых сил ведутся как минимум с конца 90-х, только перед очередными выборами. Но каждый раз дальше слов «надо объединяться» дело не заходит. Преградой неизменно являлись личные амбиции лидеров трех основных левых сил страны - СПУ, КПУ и ПСПУ, и переговоры заканчивались на вопросе о едином кандидате или первом номере списка: уступать никто не хотел. После того, как от СПУ отпочковались «Народная власть» Иосифа Винского, «Справедливость» Станислава Николаенко, «Союз левых сил» Василия Волги, перспективы объединения стали еще более туманными. Однако перед последними президентскими выборами лидеру КПУ Петру Симоненко надо было создать видимость широкой поддержки его кандидатуры левыми силами – с этой целью в «Блок левых и левоцентристских сил» вошли КПУ, СДПУ(о), «Справедливость» и «Союз левых сил». Участники обещали долгосрочный характер объединения и даже разработали систему квот в списках на следующих парламентских выборах. Однако об обещаниях достаточно скоро забыли, младшие партнеры начали открыто критиковать Компартию, и «Справедливость» вместе с СДПУ(о) замыслили новое объединение, куда КПУ уже не зовут (см. выше).

«Українська правиця»

Не менее долгими и почти столь же безуспешными были попытки объединения и правых сил. В 2001 году им удалось сформировать объединение «Украинская правица», куда вошло около полутора десятка партий, в частности Народный рух Украины, «Батькивщина», УНП «Собор» (естественно, Анатолий Матвиенко принял участие и в этом объединении), УРП, СНПУ (ныне – ВО «Свобода») и т.д. Объединение даже сформировало свои надпартийные структуры и задекларировало поход на следующие выборы единым блоком. Однако в 2002 году альянс фактически распался, поскольку часть его членов вошли в состав блока «Наша Украина». В 2005 году УНП снова выступила инициатором создания «Правицы-2», и даже получила согласие ряда участников первой «Правицы», однако дальше деклараций дело не пошло, и на выборы 2006-го правые партии в основном шли или отдельно, или в составе блока «Наша Украина». В преддверии парламентских выборов 2007-го на правом фланге снова началась активизация – и в апреле того года была создана «Правица-3» в составе УНП, НРУ и УРП «Собор». Первым номером списка стал лидер НРУ Борис Тарасюк, остальные номера были распределены согласно квотам. Однако уже летом 2007-го «Правица» решает влиться в блок «Наша Украина – Народная самооборона», что вызвало большие внутренние конфликты внутри самих членов «Правицы». Ее лидеры получили депутатские мандаты и надолго забыли об объединении… Чтобы вспомнить о нем снова, в преддверии уже следующих выборов. История повторяется.

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