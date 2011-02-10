Почти 30% избирателей проголосовали бы за «Регионы» - опрос

Если бы в ближайшее время прошли выборы в Верховную Раду, то больше всего голосов получила бы Партия регионов - 28,2% тех, кто собирается принять участие в голосовании.

Соответствующие результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, обнародовал для ZN.UA директор социологической службы Андрей Быченко.

Так, за БЮТ проголосовали бы 17%, за «Фронт змин» - 10%, за партию «Сильная Украина» - 6,7%, за ВО «Свобода» - 5,5%, за КПУ - 4%, за партию «УДАР» Виталия Кличко - 2,8%, за партию «Громадянська позиция» - 2,3% тех, кто планирует принять участие в выборах.

Другие партии и блоки, которые были представлены в списке, получили поддержку менее чем 2%.

Намерение голосовать против всех выразили 4,7% респондентов из числа тех, кто планирует принять участие в выборах, а 11,3% этой категории респондентов затруднились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 27 января по 2 февраля 2011 года во всех регионах Украины. Опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.